Erasmo Carlos: Bethânia, Lula e outros amigos e fãs lamentam morte do cantor

Erasmo Carlos, um dos principais nomes da Jovem Guarda, morreu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos de idade, em hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas cantor e compositor esteve hospitalizado em outubro com síndrome edemigênica (doença caracterizada pelo aumento do volume de líquido extravascular fora dos vasos sanguíneos). Nas redes sociais, amigos, colegas e fãs prestam suas homenagens ao músico.





Leia também Morte de Erasmo Carlos: entenda o que é a Síndrome Edemigênica

Erasmo Carlos com seus parceiros Wanderléa e Roberto Carlos Foto: Acervo Estadão





Nascido em 5 de junho de 1941, na Tijuca, Erasmo participou da composição de muitos dos sucessos que se popularizaram na voz de Roberto Carlos. Entre eles, ‘Calhambeque’, ‘Eu Sou Terrível’, ‘Detalhes’, ‘O Divã’, ‘Além do Horizonte’ e ‘Cama e Mesa’.

O trabalho mais recente de Erasmo Carlos foi o álbum O Futuro Pertence à... Jovem Guarda. Lançado em fevereiro, o disco traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. São elas: ‘Nasci Pra Chorar’, ‘O Ritmo da Chuva’, ‘Alguém na Multidão’, ‘O Tijolinho’, ‘Esqueça’, ‘A Volta’, ‘Devolva-Me’ e ‘O Bom’.

Na última edição do Grammy Latino, cantor ganhou na categoria melhor disco de rock de língua portuguesa ou álbum alternativo.

‘Agora eu choro só, sem ter você aqui’?? Perdemos Erasmo, este “belo rapaz”. Nosso Tremendão! Quanta tristeza!??, postou Maria Bethânia em seu Instagram.













Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas. Tremendão, amigo de fé, irmão camarada, cantou amores, a força da mulher e a preocupação com o meio ambiente. — Lula (@LulaOficial) November 22, 2022













Tive a sorte de conviver com Erasmo praticamente desde a minha chegada ao Rio. Sempre prestigiamos um ao outro, foram muitos shows, encontros pelo Brasil, e muitas conversas. Ele até salvou minha vida uma vez, na Urca, estava atravessando a rua e não vi o carro vindo. + pic.twitter.com/05NaWfrfAu — Milton Bituca Nascimento (@MiltonBituca) November 22, 2022

Ele era muito amor. pic.twitter.com/pl5XHLE9Xx — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) November 22, 2022

















