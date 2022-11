Erasmo Carlos continua internado, mas avisa: ‘Estou muito vivo’

Publicidade

Na manhã desta segunda, 31, o cantor e compositor Erasmo Carlos, de 81 anos, que segue internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, postou em sua página do Instagram uma foto sua na janela do hospital. No post, escreve: “Estou muito vivo e, se tudo der certo , saindo do hospital até quarta... Esse ano eu não morro …. parafraseando Belchior.”

Com previsão de alta hospitalar para os próximos dias, Erasmo precisou ser hospitalizado pois apresentava quadro de síndrome edemigênica, que se caracteriza pelo aumento do volume de líquido extravascular, ou seja, fora dos vasos sanguíneos. Como consequência, surgem no corpo edemas por conta da retenção de líquidos. As causas podem ser variadas: cardíacas, renais, hepáticas, hormonais, vasculares.









Comunicado oficial da família

INFORME SOBRE ERASMO CARLOS

Continua após a publicidade

A família informa e reitera que o paciente Erasmo Esteves encontra-se internado no quarto, apresentando significativa melhora clínica, acordado e lúcido, com previsão de alta hospitalar nos próximos dias.

Solicitamos que qualquer informação seja checada antes junto à assessoria de imprensa de Erasmo.

Novo disco

Erasmo tinha shows agendados para novembro nos Estados Unidos, que foram desmarcados. No dia 4, ele se apresentaria em Orlando. No dia 10, em Miami.

Em fevereiro, Erasmo Carlos lançou um novo álbum: O Futuro Pertence À... Jovem Guarda. O disco traz oito releituras de sucessos da época da Jovem Guarda que ficaram marcados na voz de outros cantores. São elas: Nasci Pra Chorar, O Ritmo da Chuva, Alguém na Multidão, O Tijolinho, Esqueça, A Volta, Devolva-Me e O Bom.





Continua após a publicidade