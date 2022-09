Eros Ramazzotti defende Laura Pausini, criticada por não cantar ‘Bella Ciao’

O italiano Eros Ramazzotti saiu em defesa da cantora Laura Pausini, nesta sexta-feira,16, após ela se recusar a interpretar a música Bella Ciao, símbolo da Resistência na Itália, em um programa da TV espanhola.

“Bella Ciao é uma canção política e, na minha opinião, Laura fez bem”, declarou ele, no dia do lançamento de seu novo álbum, Battito Infinito, e da prévia da turnê mundial em Sevilha.

Segundo Ramazzotti, os artistas não devem “cantar músicas de direita, de esquerda ou de centro”. “É um momento especial, devemos falar de música. Nós artistas não fazemos política, fazemos música.”

Nos últimos dias, Pausini causou polêmica e foi alvo de diversas críticas após se negar a cantar Bella Ciao no programa El Hormiguero, durante uma disputa musical, alegando que a música é “muito política”.

Na quinta-feira, ela explicou que abomina o fascismo e todas as formas de ditadura, além de enfatizar que a música tem sido explorada ao longo dos anos em diferentes contextos políticos.

Novo Álbum

A música que dá título ao álbum foi escrita por Ramazzotti e sua filha Aurora. “A ideia de fazer a letra foi minha e Aurora colocou as palavras e é um coisa boa. Mas não sei se vai continuar.”

Além disso, o disco conta com uma música escrita pelo maestro Ennio Morricone, falecido em 2020. “Mariella Nava me propôs essa música, trabalhamos juntos no texto e é um presente, é uma das poucas músicas pop que o grande maestro fez e tenho muito orgulho disso”, concluiu.