‘Escândalo Íntimo’: Luísa Sonza canta os ‘amores que deram errado’ em novo disco

Na última quarta-feira, 9, a cantora Luísa Sonza anunciou o nome e capa de seu próximo trabalho: Escândalo Íntimo. O disco, que estreia no próximo dia 29, é o terceiro álbum de estúdio da artista.

“Esse álbum é longo, e como é! É uma longa história… Me doeu tanta coisa por tanto tempo e agora tudo do meu eu mais íntimo vai estar aí, pra todo mundo ver e escutar”, contou.

Luísa já vinha dando dicas de seu próximo trabalho nas redes sociais. “[Esse próximo disco] é a coisa mais linda que eu poderia ter feito por mim”, escreveu em julho.

O álbum, que foi parcialmente feito nos Estados Unidos e envolveu o produtor americano Timbaland, será lançado pouco antes do show da artista no festival The Town. Em outro post nesta última semana, Sonza mostrou parte do setlist de sua apresentação e já indicou novas faixas de Escândalo Íntimo, como Penhasco 2.

Setlist de Luísa Sonza no The Town Foto: Reprodução/Instagram/@luisasonza

Sonza também detalhou a temática do disco. “Esse álbum é sobre histórias de amor que deram errado, sobretudo, a de mim comigo mesma. Pesadelos. Uma autoanálise de um relacionamento abusivo, antes comigo, do que com os outros, que eu só descobri no meio de todo o processo”, escreveu.

Confira a capa e a contracapa de Escândalo Íntimo: