Especial de fim de ano da Globo comemora 15 anos de carreira de Luan Santana

A celebração dos 15 anos de carreira do cantor sertanejo Luan Santana vai acontecer em Luan City. Cenário criado para abrigar os shows do artista com um programa produzido pela equipe do Conversa com Bial, a iniciativa marca um formato inusitado para o ‘Som Brasil’, tradicional programação dos fins de ano da casa.

Na Cidade Cinematográfica dos Estúdios Globo, Pedro Bial “interpreta” personagens que fazem parte da homenagem. Em um dos espaços, por exemplo, é um bar, que tem Bial como barman e Luan, cliente.

Bastidores da Luan City

A conversa se desenvolve ‘brincando’ com o ambiente. Outro cenário é um avião, em que eles são pilotos; e o terceiro é um cinema, onde o apresentador assiste à cenas da história do protagonista: Luan. esses cenários foram construídos com base na imagem no show de comemoração de 15 anos do músico. A ideia foi de apresentar à Luan e ao público como é a Luan City.

Embora o conteúdo admita uma mistura de entrevistas, conduzidas por Pedro Bial, e apresentações, a cada edição, o conceito é pensado com foco no artista. Os cenários, a forma como as entrevistas acontecem e como as trajetórias são contadas, o formato dos musicais., tudo é construído com base em elementos da história do homenageado.

Montagem da cidade cenográfica Luan City, em homenagem ao sertanejo Foto: Cadu Pilotto

“No show, o público vê prédios, letreiros, vê a cidade de fora, e agora nós entramos nessa cidade como se estivéssemos entrando na intimidade de Luan. Nós observamos que a cidade tem muitas inspirações do universo art déco, noir art, numa atmosfera meio cinematográfica; um visual de Chicago e Nova York dos anos 30, e seguimos o mesmo conceito estético, que explora neon, dourado, uma elegância bonita da época”, explica Gian Carlo Bellotti, diretor geral.

O aspecto dramatúrgico é utilizado como uma brincadeira para conectar os cenários às entrevistas. “A gente queria mostrar como é Luan City quando você entra nela, então criamos alguns cenários que estão ligados à cidade; e vamos brincando com esse imaginário, que também está em como a entrevista é conduzida”, coloca Monica Almeida, diretora artística.

Pedro Bial vai conduzir as conversas no especial Foto: Cadu Pilotto

A conversa se intercala com as apresentações musicais, que são cortes do show comemorativo dos 15 anos de carreira, em que Luan canta sucessos, além de um repertório inédito, preparado por ele especialmente para o programa, com canções de outros artistas, como Ainda Bem, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes a Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley.

Estes musicais exclusivos tiveram inspiração em Elvis, de quem Luan Santana se declara fã. “A gente descobriu um especial de final de ano, de 1968, com Elvis, e trouxemos, por exemplo, um conceito similar para os musicais, que são mais intimistas, com pouca gente”, indica Gian Carlo.