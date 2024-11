Especial de Roberto Carlos na Globo terá participação de Chitãozinho e Xororó e Zeca Pagodinho

O RC 50 acontece no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo. No entanto, a atração só irá ao ar na emissora em dezembro, logo após Mania de Você.

Relembrando vários momentos que marcaram época e viraram tradição de final de ano de muitas pessoas, o programa também terá a participação de Andrea Bocelli em um encontro exclusivo que foi registrado enquanto o tenor italiano estava no Brasil.