Estádio do Engenhão tem apagão no segundo dia de show do RBD no Brasil

A segunda apresentação da banda RBD no Brasil teve um grande imprevisto na noite desta sexta-feira, 10, o que atrasou em quase uma hora o tão aguardado reencontro com os fãs brasileiros. As luzes do Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro, se apagaram pouco antes do grupo mexicano subir ao palco, às 20h30.

O RBD se apresenta no Brasil neste mês de novembro Foto: Luis Eduardo Noriega/EFE

Um vídeo publicado no perfil @rbd3d no X (antigoTwitter) mostra o exato momento em que as luzes e o telão instalado no palco do Engenhão sofreram uma espécie de apagão. Muitos fãs protestaram nas redes sociais. Após a normalização das luzes, o show ocorreu normalmente.

Assista ao exato momento do imprevisto:

Recentemente, um problema parecido ocorreu em um partida de futebol realizada no Engenhão. No jogo Botafogo e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, foi interrompida aos cinco minutos do segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1. A disputa foi transferida para o dia seguinte, pois a energia não foi reestabelecida.

A passagem da turnê Soy Rebelde Tour do RBD pelo Brasil gerou grande expectativa nos fãs brasileiros, já que essa é a primeira vez em 15 anos que o grupo formado atualmente pelos cantores Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni se reúnem.

Em São Paulo, o shows ocorrerão nos dias 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro no Allianz Parque. Não há mais ingressos disponíveis para as apresentações.