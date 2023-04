Estudo inédito mostra a força dos trabalhos ligados à economia criativa no País

Observatório Itaú Cultural lançou nesta segunda-feira, 10, um estudo sobre o PIB da Cultura e das indústrias criativas no Brasil. Uma plataforma desenvolvida pela instituição mensura o PIB gerado pela economia da cultura e das indústrias criativas no Brasil. O levantamento feito pela primeira fez mostra que o segmento já supera a indústria automotiva e se transformou em um motor de geração de emprego e renda no país. Segundo o relatório, a economia criativa registrou um crescimento superior a do total do PIB nos últimos anos.

Feira com gastronomia e música no bairro do Bom Retiro: economia criativa só cresce Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO CONTEÚDO

O trabalho foi elaborado por um grupo de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, coordenados por Leandro Valiati, professor pesquisador da University of Manchester, no Reino Unido, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os números apontados pelo estudo impressionam. Hoje, no Brasil, são 7.460.281 pessoas envolvidas com o setor, algo como 7% do total de trabalhadores de toda a economia brasileira (cerca de 99 milhões). A remuneração média desses trabalhadores é 49% maior que a média brasileira (R$ 2.808). O segmento criativo respondeu por 3,11% das riquezas do País em 2020, apontou o estudo.

De acordo com os dados do Observatório Itaú Cultural, em 2020 eram mais de 130 mil empresas de cultura e indústrias criativas no país. Dois anos depois, a cultura e a economia criativa já respondiam por 7,4 milhões dos empregos formais e informais no Brasil. Só em 2022, a cultura e a economia criativa geraram 308,7 mil novos postos de trabalho.

O estudo considerou como indústrias criativas os segmentos de moda, atividades artesanais, indústria editorial, cinema, rádio e TV, música, desenvolvimento de software e jogos digitais, serviços de tecnologia da informação dedicados ao campo criativo, arquitetura, publicidade e serviços empresariais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio. O primeiro levantamento do Observatório Itaú Cultural com a metodologia mostra que o PIB da Economia da Cultura e Indústrias Criativas (ECIC) vem crescendo de forma mais acelerada que o total da geração de riquezas no país nos últimos anos. De 2012 a 2020, o PIB dos segmentos criativos, em números absolutos, experimentou crescimento de 78%, enquanto a economia total do país avançou 55%.