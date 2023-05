Eurovision 2023: como assistir à final e quem são os favoritos

A grande final do festival Eurovision 2023 tem início às 16h (horário de Brasília) deste sábado, 13 de maio, em Liverpool, no Reino Unido (que recebe o evento por conta da situação da Ucrânia, atual ganhadora, em guerra com a Rússia).

Loreen, cantora da Suécia, é uma das favoritas a ganhar o festival Eurovision em 2023. Foto: Phil Noble/Reuters

Ao todo, são 26 canções representando artistas de países diferentes da Europa e da Austrália. A Ucrânia é a atual campeã, ganhando o festival em 2022 com Stefania, da Kalush Orchestra. Agora o país é representado pela eletrônica Heart Of Steel, de Tvorchi.

Quem são os favoritos do Eurovision 2023

Segundo informações da agência AP, os principais favoritos são a cantora sueca Loreen, que já venceu o Eurovision em 2012, com a música Tattoo, e o rapper finlandês Käärijä, com Cha Cha Cha. A banda croata Let 3, com a música Mama ŠC!, e a dupla Teya & Salena, com Who the Hell is Edgar? (referência a Edgar Allan Poe) vêm logo atrás.

Como assistir ao Eurovision 2023

Continua após a publicidade

É possível assistir à transmissão do festival Eurovision no Brasil através do canal de YouTube oficial do evento. Confira no link abaixo (a partir das 16h).

Semi finais do Eurovision 2023

Também é possível assistir às apresentações das músicas nos outros dias do Eurovision 2023. A íntegra também está disponível no canal de YouTube do festival. Confira abaixo.





Continua após a publicidade