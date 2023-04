‘Extrapolations’ narra os limites da vida humana em um planeta à beira do colapso

Quarenta anos atrás, a ABC explodiu Kansas City. The Day After, o filme feito para a TV que dramatiza uma guerra nuclear e suas consequências no coração do país, atraiu 100 milhões de espectadores e disparou um debate nacional.Não é como se, depois de décadas de Guerra Fria, faltassem aos americanos elementos para começar essa conversa. Eles tinham as notícias, conheciam a história de Hiroshima. Mas havia uma diferença entre saber uma coisa e ver essa coisa – mesmo que na forma de um filme de TV.

Meryl Streep em 'Extrapolations - Um Futuro Inquietante' Foto: Apple TV+

Uma vantagem que The Day After tinha estava logo no título: a destruição nuclear é rápida. O aquecimento global não causa danos em uma única explosão cinematográfica. Se você acelerar algumas décadas o processo das mudanças climáticas, vai ter O Dia Depois de Amanhã, o filme de 2004 que desencadeou um risível apocalipse rapidinho na tela. Então, como você faz justiça a uma geocatástrofe lenta, mas garantindo que o público em geral preste atenção? Talvez com Meryl Streep interpretando uma baleia? Será que daria certo?É o que tenta Extrapolações, série de oito partes agora no meio da temporada no Apple TV+. Não é o primeiro programa a dramatizar questões ambientais. (Levante a mão se você se lembra de Ark II, a série infantil dos anos 1970 sobre um bando de cientistas e um chimpanzé que explorou uma Terra poluída em uma casa móvel da era espacial.) Mas provavelmente é o mais ambicioso e repleto de estrelas.

Julgado por suas intenções, Extrapolações indiscutivelmente vale a pena. Mas, julgando pelo que se vê na tela, é, na melhor das hipóteses, uma tentativa aventureira de cercar um assunto imenso por vários ângulos. E, na pior das hipóteses, é o maior trabalho de celebridades bem-intencionadas desde o vídeo de Gal Gadot cantando ‘Imagine’ com os amigos.A pessoa certa para a empreitada sem dúvida seria o roteirista Scott Z. Burns, cujo filme Contágio (2011) foi o Day After das pandemias: arrepiante, focado e fundamentado na ciência, sem se perder nela.Como criador de Extrapolações, que cobre os anos de 2037-70, ele adota uma abordagem semi-antológica, contando histórias independentes em cada episódio ao mesmo tempo em que trabalha alguns personagens com arcos mais longos.

Os primeiros episódios acontecem em um mundo reconhecidamente familiar, mas com temperaturas mais altas e furacões maiores. Estamos em uma distopia muito Black Mirror, na qual a classe trabalhadora come algas e aluga espaço de memória em seus cérebros, enquanto os ricos bebem vinho, comem foie gras e fazem upload de suas consciências para serem alojadas em novos corpos em um futuro mais ameno.Há muito a cobrir em termos geográficos, cronológicos e científicos. Extrapolações coloca os dados em primeiro lugar – literalmente, cada sequência de título fornece o aumento da temperatura global na data do episódio, bem como estatísticas sobre o deslocamento populacional ou o custo em dólares da crise climática. Mas falta algo nas histórias das personagens, que desmoronam sob o peso de cada capítulo.

Em seu escopo, Extrapolações tem muito em comum com o romance de ficção científica de Kim Stanley Robinson, The Ministry for the Future (2020), até a representação de ondas de calor mortais na Índia e a especulação sobre o resfriamento do planeta por geoengenharia atmosférica. (Extrapolações é mais cético quanto a essa solução, com uma aparente aversão moral à ideia de a humanidade se safar da farra do carbono).

De alguma forma, Ministry – que retrata um futuro especulativo sombrio, mas esperançoso – consegue ser tão analítico quanto um tomo de Thomas Piketty e tão comovente quanto uma história de amor. É humano, mas focado em sistemas, atento à importância da política e dos mercados tanto para arruinar o clima quanto para concertá-lo.Extrapolações prefere contar histórias de indivíduos. Em 2046, uma bióloga marinha (Sienna Miller) conversa com a última baleia jubarte do mundo por meio de um software que traduz a fala dos cetáceos para a voz de sua mãe (Streep). Em 2059, um cientista (Edward Norton) consulta a presidente dos Estados Unidos (Cherry Jones) sobre a possibilidade de criar o equivalente atmosférico de uma erupção vulcânica para retardar o aquecimento. Em 2068, um casal briguento (Forest Whitaker e Marion Cotillard) recebe convidados para aquela que pode ser sua última festa de Ano Novo juntos.

As mudanças de tom – melodrama familiar, suspense político e farsa à mesa de jantar – fazem com que pareça menos uma série do que uma antologia de contos de autores incompatíveis discutindo um mesmo tema. Às vezes funciona: os episódios de maior sucesso são os mais estranhos e satíricos, como quando Daveed Diggs (Hamilton) interpreta um rabino tentando salvar sua congregação em uma Miami permanentemente inundada.A maior falha do programa talvez seja a escolha de recorrer a mocinhos e bandidos hollywoodianos. As mudanças climáticas têm a ver, em última análise, com populações e sistemas. Algumas pessoas têm mais poder e culpa, mas, falando honestamente, o antagonista da série é, pelo menos em parte, o próprio público.Extrapolações acena para os imensos danos causados pelos apetites humanos. Mas constrói seu argumento em torno de uma única megacorporação de tecnologia, cujo líder ignóbil (Kit Harington) é uma mistura desajeitada de Jeff Bezos e Elon Musk. (A certa altura, ele trama o destino da Terra com uma cabala de empresários – os capitalistas mais caricatos desde os VIPs de Round 6).A série de fato dá uma sensação de urgência, como se estivesse revirando a caixa de ferramentas do escritor em busca do único instrumento que conseguirá cortar o ruído e se fazer ouvir. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU