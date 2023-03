Fã de Coldplay morre cinco dias antes do show em Curitiba, mas banda não fará homenagem como pedido

Amigas de Maria Eduarda, de 21 anos, que vivia em Tubarão (SC), fazem uma campanha para homenageá-la: ela morreu no dia 16, na cidade catarinense, e, como era muito fã da banda Coldplay, quatro amigas decidiram criar uma campanha na tentativa de fazer com que a banda cante um de seus principais sucessos, a canção Yellow, em sua homenagem, no show que acontece na noite desta terça, 21, em Curitiba.

oi! essa é minha amiga Duda, uma amiga especial demais. ela havia comprado o ingresso pro show do Coldplay em Curitiba porém, ela faleceu dias antes. vim por meio deste, pedir para que a banda @coldplay ou o fandom possa prestar uma homenagem pra ela com Yellow. podem nos ajudar? pic.twitter.com/mrqFqPon7B — αnα (@anapiresmed) March 19, 2023

“Essa é minha amiga Duda, uma amiga especial, de longa data. Uma pessoa incrível, com muitos amigos queridos, querida pela família e apaixonada por cultura pop. Na próxima terça-feira (21/03) ela iria ao show do Coldplay em Curitiba. Foi uma luta para conseguir o ingresso, e ela iria com uma de suas amigas mais próximas: Bianca”, explicou Ana Pires, em um post no Twitter. “Venho, por meio deste, pedir para que a banda possa prestar uma homenagem pra ela com Yellow.”

A banda, no entanto, respondeu nesta terça-feira que não poderá fazer a homenagem, pois recebe inúmeros pedidos semelhantes (principalmente envolvendo pessoas que tinham comprado ingresso) e não consegue atender solicitações individuais.

gente, mesmo com a mobilizaçao de milhoes que voces fizeram (e agradecemos muito por isso, muito obrigada MESMO por isso) chegou até nós que a equipe @coldplay nao poderá fazer nada, nem uma simples mençao. estamos tristes, realmente com desanimo… mas obrigada por isso pic.twitter.com/2dve4gcFmG — αnα (@anapiresmed) March 21, 2023

“Mesmo com a mobilização de milhões de pessoas, chegou até nós que a equipe do Coldplay não poderá fazer nada, nem uma simples menção. Estamos tristes, realmente com desânimo… mas obrigada por isso”, escreveu Ana, em outro post.

Continua após a publicidade

A escolha de Yellow é porque se trata da música do Coldplay preferida pelas amigas, principalmente Maria Eduarda.