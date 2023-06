Fã surpreende Pink ao jogar cinzas da mãe no palco durante show da cantora em Londres; assista

Uma fã que curtia o show de Pink no BST Hyde Park, em Londres, na última segunda-feira, 26, tomou uma atitude que deixou a cantora incrédula. Ela jogou uma bolsa com as cinzas da mãe no palco, durante a apresentação da artista americana.

“É a sua mãe? Como eu devo me sentir com isso?”, questionou Pink, com cara de espanto, após se abaixar para pegar a bolsa que foi jogada próxima a seus pés.

A artista, que está viajando com a turnê Pink’s Summer Carnival, voltou a cantar a música Just Like A Pill, que tinha sido interrompida, logo depois de se abaixar novamente para recolocar as cinzas, cuidadosamente, no palco.

Vídeos que flagraram o momento inusitado foram compartilhados nas redes sociais e internautas se posicionaram sobre a atitude da fã.

“Daqui a pouquinho os artistas vão parar de fazer show porque não é possível…”, disse um usuário do Twitter. “Gente, mas o que tem na cabeça dessa geração de fãs? Eu sou de uma época em que você não jogava cinzas da própria mãe no artista”, falou outro. “Parem de jogar coisas no palco. Daqui a pouco vão fazer o palco a quilômetros de distância da grade”, comentou outro.

Atingida por um celular

Não é de hoje que fãs cismam em jogar objetos nos palcos em que seus ídolos estão se apresentando. Muitos deles, são presentes como bichinhos de pelúcia, bandeiras, flores, mas têm aqueles mais ousados que acabam ferindo o artista.

No último dia 18, por exemplo, a cantora Bebe Rexha chegou a levar pontos no rosto após ser atingida por um celular durante um show em Nova York, nos Estados Unidos.

O homem que atirou o celular foi preso. De acordo com o jornal New York Post, ele se chama Nicolas Malvagna, tem 27 anos, e foi indiciado por assédio, agressão e tentativa de agressão.

Tapa no rosto

Ava Max também foi surpreendida por uma atitude violenta de um fã. Ela foi agredida durante um show, na última semana, enquanto se apresentava em Los Angeles, nos Estados Unidos. A estrela pop levou um tapa no rosto, dado por um fã que invadiu o palco. Ela finalizou a coreografia e deixou o show em seguida.

Após o caso, a cantora usou o Twitter para repudiar o comportamento: “Ele me deu um tapa tão forte que arranhou o interior do meu olho. Ele nunca mais vai a um show meu”.

Segundo o site TMZ, o fã disse que não tinha a intenção de golpear Ava, e sim tentar apenas dar um abraço nela.