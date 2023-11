Falhas no hino: Vanusa, Ludmilla, Steven Tyler e outros famosos já se atrapalharam; veja vídeos

Cantar o Hino Nacional não é tarefa fácil e muitos artistas já se atrapalharam ao apresentar a canção em algum evento. Foi o que aconteceu com Ludmilla no GP do Brasil de Fórmula 1 no último domingo, 5.

A cantora teve a responsabilidade, ao lado do músico mirim Miguel Vicente, no cavaquinho, de cantar o hino antes do Grande Prêmio de São Paulo, mas algo não deu certo logo no início da música.

Após a introdução tocada pelo garoto, Ludmilla começa o primeiro verso, mas a voz dela some no segundo. Na sequência a letra volta, cortada no meio da palavra “retumbante”, para depois desaparecer novamente por mais alguns versos, até finalmente retomar em “conseguimos conquistar com braço forte”. Veja a apresentação acima.

Ludmilla canta Hino Nacional no GP São Paulo da F1 Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/@EsportenaBand

Ludmilla, que foi criticada até por Luana Piovani, publicou um vídeo nos stories do Instagram sobre a apresentação e justificou o “erro” afirmando que houve uma falha no sistema de som. Mas ela não é a única que teve problemas durante a execução do hino. Lembre outros casos:

Vanusa

A cantora Vanusa, que morreu em 2020, foi convidada para cantar o Hino Nacional na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2009, mas acabou errando a letra na segunda parte da apresentação.

Anos depois, a artista disse que se confundiu por conta de um remédio para labirintite que havia tomado no dia. Lembre como foi:

Fafá de Belém

Fafá de Belém também esqueceu parte da letra do Hino Nacional, mas em apresentação em evento em Cuiabá, no Mato Grosso, em 2009. Na ocasião, ela disse que não queria “dar detalhes” sobre o momento. Veja:

Carlinhos Brown

Carlinhos Brown se atrapalhou enquanto apresentava o Hino Nacional durante o evento Brazilian Day, em Nova York, nos Estados Unidos, em 2014. Ele pediu para o público completar os versos e chegou a arrancar risadas da plateia.

Christina Aguilera

A cantora americana Christina Aguilera foi a responsável por cantar o hino dos Estados Unidos na abertura do Super Bowl, a final do campeonato da NFL, em 2011, mas também confundiu a letra da canção e recebeu olhares confusos do público e dos atletas.

Steven Tyler

Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, apresentou o hino americano durante as 500 Milhas de Indianápolis, tradicional corrida automobilística, em 2001, mas acabou desafinando durante a apresentação.