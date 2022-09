Rock In Rio: Fall Out Boy mantém movimento emo vivo em show ‘arroz com feijão’ no Palco Mundo

O emo-pop-punk do Rock in Rio foi celebrado em peso na noite desta sexta-feira, 9, no Rio de Janeiro. Com uma das atrações mais esperadas da edição, a banda Fall Out Boy tentou esquentar o público com um setlist um tanto quanto morno.

Com alguns ápices como em Sugar, We’re Going Down, Dance, Dance e This Ain’t Scene, It’s An Arms Race, o grupo liderado pelo vocalista Patrick Stump deixou sucessos de lado e entregou a lição de casa, sem muito brilho. Foi um bom esquenta para o Green Day.