Família de MC Marcinho lança campanha para incentivar a doação de órgãos

A família do cantor e compositor MC Marcinho iniciou uma campanha nas redes sociais para incentivar a doação de órgãos. O funkeiro, morto no no dia 26 de agosto de falência múltipla dos órgãos, aos 45 anos, enfrentava graves problemas cardíacos e renais.

O post feito no perfil oficial de Marcinho no Instagram, que soma mais de 700 mil seguidores, traz o slogan: “Se quiser falar de amor, fale sobre doação de órgãos”.

Na sequência, o texto diz: “Atualmente, 386 pessoas esperam por um transplante de coração no Brasil. MC Marcinho era uma dessas pessoas. O cantor estava internado desde o fim de junho para tratar de insuficiência renal e cardíaca. Infelizmente, o MC veio a óbito na manhã deste sábado, dia 26″.

MC Marcinho, conhecido pela gravação do funk Glamurosa, de fato, entrou na lista de transplantes da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Entretanto, com o agravamento do quadro de saúde do cantor, mesmo ele sendo o primeiro da lista, o procedimento não pôde ser realizado.