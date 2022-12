Fãs de Taylor Swift processam empresa por problemas com ingressos para a turnê do show Eras

Um grupo de 26 fãs da cantora Taylor Swift, de 13 diferentes estados americanos, entrou com processo contra a empresa Ticketmaster, alegando forma errada na venda de ingressos para os shows da turnê Eras.

Segundo documentos obtidos pelo site Deadline, o processo foi apresentado na sexta-feira, 2, no Tribunal Distrital do Condado de Los Angeles.

Taylor Swift posa com os troféus que ganhou no American Music Awards, em novembro

A Live Nation Entertainment, empresa controladora da Ticketmaster com sede na Califórnia, foi acusada por 26 demandantes de violar a Lei Cartwright do estado e a Lei de Concorrência Desleal. Os queixosos acusam a Live Nation de fraude, fixação de preços, violações antitruste e “deturpação intencional”.

Segundo noticiou a revista Rolling Stone, inúmeros fãs esperararm por até 8 horas e não conseguiram comprar seu ingresso. Os reclamantes alegam que a Ticketmaster “intencional e propositalmente” enganou os compradores de ingressos “ao permitir que cambistas e bots acessassem a pré-venda TaylorSwiftTix”.

A enorme procura fez com que o preço variasse de US$ 400 a US$ 31 mil por um único ingresso em sites como StubHub e SeatGeek.

Os bilhetes começaram a ser pré-vendidos em 15 de novembro para usuários qualificados para o programa de fãs verificados da Ticketmaster, e em poucos minutos as pessoas estavam reclamando de erros no site e longas esperas, com alguns fãs ficando na fila por mais de cinco horas.

“Há uma infinidade de razões pelas quais as pessoas tiveram tanta dificuldade em conseguir ingressos, e estou tentando descobrir como essa situação pode ser melhorada daqui para frente”, disse Swift em um comunicado em 18 de novembro . “Não vou dar desculpas a ninguém porque perguntamos várias vezes se eles poderiam lidar com esse tipo de demanda e nos garantiram que sim”.

A Ticketmaster emitiu um comunicado pedindo desculpas a Swift e seus fãs, mas os reclamantes querem retorno financeiro: o processo busca uma multa civil de $ 2.500 por violação, bem como honorários advocatícios e qualquer alívio adicional considerado pelo tribunal.

A turnê de shows Eras nos Estados Unidos tem previsão para começar no dia 18 de março e será a primeira de Taylor desde a turnê global de 2018.