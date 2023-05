Fãs ficam sabendo da morte de Tina Turner durante visita a exposição; MIS vai reforçar programação

No dia da morte da cantora Tina Turner, fãs da cantora que estavam na exposição Tina Turner: Uma viagem para o futuro, em cartaz no MIS, aproveitaram para celebrar a vida da artista que morreu aos 83 anos.

Uma delas é a médica epidemiologista Alessandra C. Goulart, 51, que lembra a força da cantora e seu impacto na luta por direitos das mulheres. “Ela foi uma mulher que quebrou barreiras para mulheres começarem a trabalhar, além de ter uma voz belíssima, que rompeu gerações”, afirma.

A médica diz admirar como os registros da exposição mostram que Tina foi uma pessoa com várias facetas. “As fotos dela mostrando desde os cuidados com a casa a imagens em show são extraordinárias. Ela mesma falava que ela não lutava apenas por ela, mas por todas as mulheres”, pontua.

Visitantes da exposição sobre Tina Turner na tarde da morte da cantora Foto: Daniel Silveira/Estadão

O arquiteto Eduardo Rodrigues, 54, chegou de Palmas, onde mora na tarde desta quarta. “Saí direto do aeroporto, passei no hotel e vim para a exposição”, conta. Ele não sabia sobre a morte da cantora até o final da tarde, quando conversou com a reportagem.

“Ela era uma referência, principalmente na questão da mulher, com relação ao casamento, à violência que ela sofreu, ao etarismo”, diz. Eduardo pontua a importância de Tina em ser uma mulher mais velha que se fez presente mesmo quando a tendência é valorizar corpos mais jovens, um ensinamento para as novas gerações.

“A força dela, uma mulher negra, que saiu do nada, que passou quase 20 anos sendo sombra do marido, mas que continuou apostando”, afirmou o visitante. É como sugere Proud Mary , música gravada por Tina em 1970, ao lado do marido Ike: “Big wheel, keep on turning” (grande roda, continue a girar).

Uma das salas da exposição Tina Turner, que está em cartaz no MIS-SP Foto: Daniel Silveira/Estadão

Idealizadora da exposição, Lia Vissoto conta que recebeu a notícia da morte de Tina por acaso, no final de uma visita de trabalho ao MIS. “Quando a gente faz uma homenagem para uma pessoa que já passou por tudo que ela passou, você sempre pensa que isso (a morte) pode acontecer. Perder Tina é uma sensação de vazio, mas também tem uma gratidão de ter feito essa homenagem ainda com ela em vida”, explica.

Na exposição, cada sala é dedicada a um momento de sua vida, à família, à carreira na música, no cinema e também a questão do estilo, dos penteados, das roupas, além de projetar a Tina do futuro. “É uma mulher que não está mais entre nós, mas que deixou um legado muito importante e inspirador”, continua. “Celebrar a vida de Tina é celebrar a força feminina, que supera muitas adversidades, é uma fortaleza que vemos em pequenas atitudes até as maiores”, finaliza.

'Mais que uma mulher à frente de seu tempo, Tina é uma mulher que construiu o futuro', diz Adriana Couto, uma das curadoras da exposição de Tina Turner no MIS. Foto: Daniel Silveira/Estadão

De acordo com Adriana Couto, uma das curadoras da exposição, a curadoria teve o cuidado de olhar para a vida da artista como uma construção para o que estamos vivendo hoje. “Tem discussões que a gente está tendo hoje que ela estava fazendo antes, ela abriu caminhos para que a gente estivesse discutindo questões hoje, como um relacionamento tóxico, ela decidiu tomar conta da própria história”, diz Adriana.

Adriana lembra que, no início da carreira, era Tina quem pensava as coreografias, figurino, costurava suas perucas. “Ela construiu a ideia de quem era Tina no palco, onde ela queria chegar, ela fio construindo esse poder, essa trajetória. Ela sonhou alto”, continua. A artista conseguiu se transformar na Rainha do Rock, graças aos esforços de sua carreira.

“Como uma mulher negra, ela representa para a gente ter possibilidades, afinal, ela nasceu em um mundo que não enxergava mulheres negras, a beleza dela não era reconhecida, o tipo de voz dela também, ela conseguiu superar todos os ‘nãos’ que ela levou”, afirma. “Mais que uma muler à frente de seu tempo, acho que a Tina é uma mulher que construiu o futuro”, complementa.

Na exposição, imagem criada pela artista Vitoria Cribb mostra uma Tina Turner do "futuro" Foto: Vitoria Cribb

De acordo com Lia, o MIS já estava pensando em uma agenda com exibição de filmes e apresentações musicais da cantora. O calendário, que ganha mais força após a morte da cantora, deve ser divulgado em breve.