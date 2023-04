Fernanda Takai dará depoimento sobre a carreira para o MIS; veja como acompanhar e fazer perguntas

A cantora e compositora Fernanda Takai, líder da banda mineira Pato Fu, é a convidada do mês de abril do Notas Contemporâneas, projeto promovido pelo Museu da Imagem e do Som (MIS), de São Paulo. O evento ocorre nesta quarta-feira, dia 26 de abril, com entrada gratuita.

Fernanda participará de duas ações. A primeira será gravar seu depoimento para o Acervo do MIS, com entrevista sob condução da historiadora Rosana Caramaschi, sem a presença do público.

Em um segundo momento, marcado para começar às 20 horas, a cantora será entrevistada pelo apresentador Zeca Camargo. Nessa etapa, o público presente no auditório do MIS poderá participar fazendo perguntas à Fernanda.

A cantora Fernanda Takai: trabalho solo e com o grupo Pato Fu Foto: Werther Santana/Estadão

Durante o bate-papo, a banda Gama Musical apresentará versões dos principais sucessos do Pato Fu e da carreira-solo de Fernanda Takai. A direção musical é assinada pelo pianista Yan Montenegro.

Fernanda, que começou a carreira há 30 anos com o grupo Pato Fu, se tornou um dos principais nomes do pop brasileiro. O primeiro álbum da banda, Rotomusic de Liquidificapum, foi lançado em 1993, de forma independente.

No segundo trabalho, Gol de Quem?, lançado em 1995, a banda ganhou destaque com as músicas Sobre o Tempo e Mamãe Ama Meu Revólver. Ao longo dos anos, emplacaram sucessos como Canção Pra Viver Mais, Depois e Perdendo os Dentes, além de uma versão para Ando Meio Desligado, dos Mutantes.

Continua após a publicidade

Há cerda de 15 anos, Fernanda se lançou, com sucesso, em carreira solo. Seu primeiro álbum, Onde Brilhem Seus Olhos, como produção do guitarrista John Ulhoa, foi dedicado ao repertório cantado por Nara Leão, com canções de Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, Ary Barroso, entre outros.

Em 2018, a cantora lançou O Tom da Takai, desta vez um tributo ao compositor Tom Jobim. Com produção e arranjos de Roberto Menescal e Marcos Valle, dois ‘bossanovistas’, o disco traz canções bastante conhecidas do repertório de Jobim, como Estrada do Sol e Fotografia, e outros achados, entre eles, Samba Torto e Olha Pro Céu.

O lançamento mais recente de Fernanda é o álbum Será Que Você Vai Acreditar?, de 2020, com canções inéditas.

Notas Contemporâneas

Fernanda Takai

Auditório MIS

Continua após a publicidade

Av.Europa, 158, Jd. Europa

26/04, 20h

Gratuito (retirada ingresso na bilheteria com 1h de antecedência)