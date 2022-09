Festival de Verão de Salvador anuncia seu retorno depois de três anos de paralisação

Depois de três anos de suspensão por causa da pandemia, o Festival de Verão Salvador anuncia seu retorno. Ele volta ao mesmo Parque de Exposições, onde estreou em 1999 e ficou por 17 anos, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023. A venda de ingressos vai começar dia 5 de outubro, através da plataforma Sympla.

Gil em show de 2022 Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Serão 16 shows divididos em dois palcos principais. “Teremos, em 2023, um Festival de Verão completamente repaginado, pensado a partir do que ouvimos do público em muitas pesquisas ao longo de todo o planejamento. Investimos em um projeto social super alinhado ao nosso valor do amor pela música e seu poder de cura e transformação na vida das pessoas”, diz a diretora da Bahia Eventos, Gabriela Gaspari.

O produtor Zé Ricardo, responsável pelo palco Sunset do Rock in Rio, cuidou da programação. “Mais do que um line up, eu quis trazer uma ideia. O primeiro passo foi criar uma narrativa e desenvolver um mote com propósito social para retomar a memória afetiva do evento e reposicioná-lo como um objeto de desejo não apenas regional, mas com dimensão global”, diz ele.

As atrações já confirmadas serão baseadas em encontros. Criolo com Ney Matogrosso, Ludmilla com Glória Groove, Saulo com Marina Sena e Jão com Pitty são algumas delas. Mas também Baiana System e Olodum; Carlinhos Brown com Duda Beat e a banda Àttooxxá; Ivete Sangalo com Luedji Luna; Margareth Menezes com Majur e Larissa Luz; e Gilberto Gil com Caetano Veloso. O rap estará representado por Orochi com Djonga; Felipe Ret com Caio Lucas; e Xamã com um nome ainda a ser anunciado, dentre outros nomes.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: a partir do dia 5 de outubro (quarta-feira), na plataforma Sympla