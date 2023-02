Festival João Rock anuncia data da edição 2023 e início de pré-venda de ingressos

Tradicional evento de música que agita Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o festival João Rock está comemorando 20 anos. Na edição deste ano, algumas novidades foram anunciadas nesta terça-feira, que também revelou que o festival será realizado no dia 3 de junho e a pré-venda de ingressos começa no dia 1.º de fevereiro.

Para 2023, a produção do João Rock está prevendo receber um público de aproximadamente 70 mil pessoas, e contará com reformulação na estrutura e no seu layout. Com isso, a área que recebe o evento, no Parque Permanente de Exposições da cidade, será ampliado em até 20 mil metros. Outra novidade dessa edição será a montagem de um novo palco.

Festival João Rock chega a sua 20ª edição em 2023









A partir dessa 20ª edição, ao todo quatro palcos receberão os mais variados shows, que serão divulgados em breve. O João Rock vem se firmando como um dos maiores festivais de música do País, que conta ainda com espaços para outras manifestações artísticas, esportes radicais e ações interativas com o público.

Pré-venda de ingressos

Começa no dia 1º de fevereiro, a partir as 11h, a pré-venda dos ingressos para a 20ª edição do João Rock, que ocupará o Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A compra poderá ser feita pelo site oficial do evento (www.joaorock.com.br). Nessa fase de vendas, o público desembolsa um valor diferenciado e ainda conta com melhores condições de pagamento.









Mas atenção, o prazo termina rápido, já no dia 7 de fevereiro, às 23h59, ou, claro, quando os ingressos esgotarem. Outro ponto a ser destacado é que a comercialização será limitada em até 4 ingressos por pessoa/CPF. Ao realizar a compra, o público que for ao festival terá acessos para todos os setores: Pista, Camarotes e Pista Premium com valores de meia entrada, inteira e ingresso solidário (com a doação de 1 kg de alimento no evento).





