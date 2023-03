Festival Primavera Sound anuncia data e novo local para sua segunda edição em São Paulo

O festival espanhol Primavera Sound ganha sua segunda edição brasileira, que será realizada nos 2 e 3 de dezembro, agora no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A Argentina também receberá o evento este ano, que chega antes ao país vizinho, com shows nos dias 25 e 26 de novembro, em Buenos Aires.





Segunda edição do Primavera Sound será em dezembro de 2023 Foto: Pridia





Aqui em São Paulo, houve a troca do local da realização do Primavera Sound, que agora ocupará o Autódromo de Interlagos. Segundo material informativo oficial, a mudança tem por objetivo a expansão e solidificação do festival no Brasil.

Informações com detalhes como programação e ingressos da edição 2023 serão anunciadas em breve, avisa a organização do festival.

No ano passado, a primeira edição brasileira do Primavera Sound ocupou o Distrito Anhembi e contou com atrações como Arctic Monkeys, Interpol e Björk .

Continua após a publicidade

O Primavera Sound é um festival de música realizado anualmente em Barcelona, na Espanha, desde 2001, e tem expandindo seu território para outros países.