Nesta quinta-feira, 11, o Festival Turá finalizou o anúncio de todos os nomes que farão parte da edição de 2023. A programação ficou completa após a divulgação dos DJs que se apresentarão no evento. O Turá ocorre nos dias 24 e 25 de junho na área externa do Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

No dia 24, um sábado, a discotecagem fica por conta de nomes como Baile das Marinheiras e Afterclapp. Já no dia 25, domingo, artistas como Discopédia e Miss Tacacá foram confirmados.

O evento já havia anunciado grandes nomes da música brasileira para compor a programação. No sábado, cantores como Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho, Maria Rita e Sandra de Sá estarão presentes no festival. No domingo, é a vez de Gilberto Gil fazer uma apresentação inédita na capital paulista com a família e de artistas como Pitty e Joelma subirem ao palco.

Esta é a segunda edição do Festival Turá. No ano passado, o Ibirapuera recebeu 25 mil pessoas para acompanhar apresentações de nomes como Emicida, o duo BABY e BaianaSystem, Nando Reis com Jão e Baco Exu do Blues com Illy e Marina Sena.

Os valores dos ingressos vão de R$ 200 (meia-entrada, lote 2, com direito a um dia no festival) a R$ 700 (inteira, lote 3, para os dois dias). Eles podem ser adquiridos, sem taxas, na bilheteria do Teatro Renault ou através do site da Tickets Fot Fun, com taxas.

Serviço

Continua após a publicidade

Turá 2023

Datas: 24 e 25 de junho de 2023

Local: área externa do Auditório Ibirapuera, Parque do Ibirapuera, São Paulo

Mais Informações: www.festivaltura.com.br





Valores*

Sábado: a partir de R$ 200,00+ taxas (lote 2 - meia entrada)

Continua após a publicidade

Domingo: a partir de R$ 200,00 + taxas (lote 2 - meia entrada)

Passaporte (sábado e domingo): a partir de R$ 350,00 + taxas (lote 3 - meia entrada)





BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

De terça a domingo: das 12h às 20h (na terça-feira, 14 de junho, a bilheteria abre às 10h)

Segunda e feriados: fechado

Continua após a publicidade





SITE DE VENDAS – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

ticketsforfun.com.br

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais