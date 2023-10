Festival de Verão Salvador terá CeeLo Green e encontro de Seu Jorge com Mano Brown; veja o line-up

Em um evento realizado na noite desta terça-feira, 24, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, a organização do Festival de Verão de Salvador anunciou o line up da edição de 2024, marcada para ocorrer nos dias 27 e 28 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador. Os ingressos já estão à venda.

A cantora Daniela Mercury durante festa de divulgação do line-up do Festival de Verão de Salvador 2024 Foto: Greg Salibian

A 23ª edição do festival terá como destaque a apresentação do cantor e rapper americano CeeLo Green. Em vídeo exibido no evento de lançamento da programação do festival, CeeLo Green disse que sente que os brasileiros o amam e que ele ama o público brasileiro igualmente.

CeeLo Green será uma das atrações do Festival de Verão 2024 Foto: Fábio Motta/Estadão

Além de CeeLo Green, que esteve na edição de 2022 do Rock in Rio e chamou Luísa Sonza para subir ao palco e cantar com ele, o Festival de Verão terá 15 encontros de artistas brasileiros no palco, no estilo ‘convida’, formato trazido para o festival neste ano, quando o produtor Zé Ricardo assumiu a direção artística do evento.

Alguns deles se mostram mais sedutores, como o que unirá Carlinhos Brown & Baiana System, em um show inédito, e o rapper Baco Exu do Blues com o pagode baiano do Psirico. Outros, não grandes grandes novidades, como a participação de Maria Rita no show de Thiaguinho, já que ocorreu por diversas vezes.

O rapper baiano Baco Exu do Blues será uma das atrações do festival Foto: Greg Salibian

Durante a apresentação do line-up, os anúncios mais aplaudidos pela plateia formada por jornalistas, convidados de patrocinadores e influencers foram o show solo de Ivete Sangalo, que anunciou que criará um show novo para o festival, e os encontros de Maria Rita e Thiaguinho, Gloria Groove e Péricles, Seu Jorge com Mano Brown e Léo Santana e Luísa Sonza (veja a programação completa logo abaixo).

A festa de lançamento do Festival em São Paulo contou com as apresentações de Baco Exu do Blues, Teto, MC Cabelinho, Luísa Sonza (que cantou a versão adaptada de Chico e não quis falar com a imprensa) e Daniela Mercury que se apresentou ao lado de integrantes do bloco afro Ilê Aiyê, um dos mais tradicionais de Salvador.

O Festival de Verão 2024 será transmitido ao vivo pelo Multishow e Globoplay. A TV Globo vai apresentar dois compactos com os melhores momentos. Os ingressos custam entre R$ 150 e R$ 1.620.

Confira programação completa:

Sábado - 27/01

CeeLo Green

Iza convida Liniker

Baco Exu do Blues convida Psirico

Bell Marques convida Claudia Leitte

Ivete Sangalo

Carlinhos Brown & Baiana System

Teto convida Matuê

Domingo - 28/01

Leo Santana convida Luísa Sonza

Lulu Santos convida Gabriel o Pensador

Seu Jorge convida Mano Brown

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Thiaguinho convida Maria Rita

Daniela Mercury convida Ilê Aiyê e Margareth Menezes

Gloria Groove convida Péricles

Àttooxxá