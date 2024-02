O álbum é uma parceria de Kanye com rapper Ty Dolla $ign. A filha de Ty, Jailynn Crystal, também aparece no clipe que chegou ao mundo nesta quarta. O resultado é um vídeo com fotografia potente, mostrando em close pais e filhas. A direção é assinada pelo duo D’Innocenzo Brothers.

Na festa de lançamento do álbum Vultures, ocorrida em dezembro, North apresentou seus primeiros versos ao mundo - que também integram a nova música em questão:

“It’s your bestie. Miss, Miss Westie. Don’t try to test me. It’s gonna get messy. It’s gonna get messy. Just just bless me! Bless me!”. Ou, em bom português: “É amiga, senhorita Westie. Não tente me testar. Vai virar bagunça. Só me abençoar, abençoar.”