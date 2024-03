Filha de Raul Seixas posta foto rara do pai ao lado de cantora da MPB; conheça o parentesco

Scarlet Seixas, uma das três filhas do cantor e compositor Raul Seixas (1945-1989), postou uma rara foto do pai em um perfil no Facebook. A foto, que data de 1975, mostra Raul vestido com uma bata azul rodeado do familiares de sua esposa na época, a americana Gloria Vaquer, mãe de Scarlet.

O cantor Raul Seixas, de azul, ao lada da cantora Jane Duboc (à direita) Foto: Acervo/ Scarlet Se

Além de Gloria e de seus irmãos, quem aparece na foto é cantora brasileira Jane Duboc, conhecida por sucessos como Chama da Paixão, Sonhos e Bésame. Jane foi casada com o cunhado de Raul, o guitarrista Jay Vaquer (Gay, na verdade). A cantora e o músico são pais do cantor Jay Vaquer - ele aparece na foto, no colo de Jane.

Raul e Gloria foram casados entre os anos de 1974 e 1978. Ela, que nos últimos anos tinha trocado o nome para Sky Keys, morreu recentemente, em janeiro desse ano, vítima de câncer, aos 74 anos.