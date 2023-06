Rita Lee: Filho publica vídeo em que ela vê disco no hospital e se emociona: ‘Meu sonho’; assista

O filho do meio de Rita Lee, o produtor musical João Lee, 44, publicou na manhã desta sexta-feira, 23, um vídeo inédito de sua mãe no hospital, em maio de 2021, quando a cantora foi internada pela primeira vez. Na gravação, é possível ver que João presenteou a mãe com um quadro, no qual a pintura é a capa do primeiro álbum do Classix Remix, lançado um mês antes.

Imagens de Rita Lee na cama do hospital publicadas por João Lee nas redes sociais; a cantora recebe imagem da capa do álbum Classix Remix Foto: Reprodução/Instagram/@joaoleemusic

Na imagem, Rita Lee está ao lado do marido, Roberto de Carvalho. Ao ver a pintura, Rita diz: “Muito legal, João. Muito bom!”. “Agradeço ao universo por ter me permitido homenagear meus pais enquanto minha mãe ainda estava viva. Abrir mão do controle e ter outras pessoas colocando a mão na sua arte naturalmente gera ansiedade e receio”, escreveu Lee na postagem. O álbum é uma releitura de grandes sucessos da dupla.

Esse é o primeiro vídeo que mostra Rita Lee na cama do hospital. No começo de junho, no dia em que a morte da cantora completou um mês, João publicou um video de Rita dançando e cantando a caminho do hospital.

“Ver esses sentimentos sendo transformados em lágrimas, orgulho e êxtase ao ouvirem os remixes masterizados e verem as capas prontas, foi das emoções mais especiais e intensas que senti. Os remixes ajudaram demais nesses momentos difíceis. Ela ouviu músicas e os remixes até seus últimos suspiros. A saudade só aumenta”, desabafou.

Na postagem, João Lee comentou que naquele período descobriram o tumor no pulmão esquerdo da cantora. “Foi um mês complicado para mim. Eu não oscilava emocionalmente entre os extremos. Eu vivia os extremos ao mesmo tempo”, disse.

Rita Lee e Roberto de Carvalho com o filho João Lee Foto: Reprodução/Instagram/ritalee_oficial

“Por um lado, estava tão feliz por finalmente, após mais de 10 anos desde a concepção da ideia, conseguir produzir e lançar uma coletânea de três álbuns de remixes fundindo a vida musical dos meus pais com a minha. Por outro lado, foi tudo muito difícil por ter acontecido no mesmo período em que tive que lidar com a descoberta do tumor. Minha mãe ficou internada por quase 1 mês para exames e início do tratamento”, destacou.

Rita Lee morreu em 8 de maio, em casa e ao lado da família.