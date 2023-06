Filho de Rita Lee posta vídeo da cantora dançando e cantando a caminho do hospital

Rita Lee (1947-2023), que morreu no último dia 8 de maio, vítima de câncer no pulmão, mostrou em seu livro Outra Autobiografia (Globo Livros), lançado após sua morte, o quanto encarou a terrível doença com bom humor e até mesmo com certa dose de sarcasmo - e sem nenhuma autopiedade.

Nesta quinta-feira, 8 de junho, o filho do meio de Rita, o produtor João Lee, mostrou que a cantora foi sincera em tudo que escreveu. Ele postou um vídeo de Rita a caminho do hospital para mais uma etapa de seu longo tratamento (ele não especifica se era para uma consulta, exame ou sessão de quimioterapia).

No vídeo, Rita aparece no banco do passageiro do carro, de turbante na cabeça, cantando e dançando a música Le Freak, um funk lançado pelo grupo americano Chic em 1978. Vale lembrar que nesse mesmo ano Rita lançou a canção Agora é Moda, com essa mesma pegada funk/soul de Le Freak, demonstrando que sempre esteve ligada ao que rolava na música mundial.

No texto que acompanha a postagem, João Lee escreveu que era Rita que muitas vezes os animava em meio aos altos e baixos da doença. “Esse vídeo é apenas um exemplo de como ela conseguia transformar esses momentos difíceis em momentos mágicos e especiais. Hoje faz um mês sem você, mãe. A saudade só aumenta. Te amo para sempre”, escreveu João.

“Ela nunca se deixou abater e nunca ficou de mau humor. Sempre de cabeça erguida, corajosa, determinada e forte”, completou.

Rita Lee com o marido Roberto de Carvalho e o filho João Lee Foto: Reprodução/Instagram/ritalee_oficial

João, que se mudou para a casa de Rita e Roberto de Carvalho durante o tratamento da cantora, detalhou como era a rotina no dia que antecedia a ‘viagem’ do interior de São Paulo para a capital, um trajeto que durava cerca de 45 minutos.

“Sem filmes e séries até altas horas da madrugada (um dos momentos favoritos de mãe e pai) e todos nós íamos dormir mais cedo no dia anterior”, contou.