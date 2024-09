Filme ‘perdido’ de Paul McCartney após o fim dos Beatles vai passar nos cinemas brasileiros; conheça

Clássicos da carreira solo de Paul, como Jet, Live and Let Die e My Love, ganham nova vida. E para os fãs do quarteto de Liverpool, há ainda mais motivos para comemorar: o documentário inclui versões de Let It Be e The Long and Winding Road.

O filme será exibido em diversos cinemas brasileiros no dia 26 de setembro, com ingressos já disponíveis em pré-venda. Em São Paulo, a sessão ocorre no Shopping JK Iguatemi. Os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site da Cinépolis.