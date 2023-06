Roger Waters: Flávio Dino se pronuncia sobre possível ‘censura’ por roupas nazistas no palco

Flávio Dino, ministro da Justiça do Brasil, usou o Twitter neste sábado, 10, para se pronunciar a respeito de uma possível “censura” a um show de Roger Waters caso o músico venha a utilizar adereços com referências nazistas em alguma das apresentações que fará no País entre outubro e novembro deste ano (clique aqui para conferir datas).

Foto reproduzida pelo Ministério das Relações Interiores de Israel mostra Roger Waters durante show em 17 de maio, em Berlim; o cantor é acusado de usar roupas que remetem ao nazismo Foto: Twitter/@@IsraelMFA/D

No último dia 17 de maio, o ex-Pink Floyd subiu ao palco de um show na Alemanha usando um uniforme em alusão ao nazismo. Dias depois, a polícia local anunciou que estava investigando o músico por “incitação ao ódio”. Waters se pronunciou afirmando que os adereços “são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, injustiça e fanatismo em todas as suas formas.”

Na ocasião, o show também exibiu, num telão, o nome de várias pessoas mortas, incluindo Anne Frank, adolescente judia que morreu num campo de concentração nazista, e Shireen Abu Akleh, jornalista palestino da Al Jazeera que morreu em operação israelense em 2022.

O esclarecimento de Flávio Dino foi feito após publicação do colunista Lauro Jardim, de O Globo, afirmando que, se Roger Waters usasse seu figurino ao estilo de uniforme nazista em show no Brasil, seria “preso pela PF”, citando uma suposta conversa privada entre o ministro do STF Luiz Fux e Dino, após pedido de representantes da comunidade judaica.

O advogado Ary Bergher, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e presidente do Instituto Memorial do Holocausto, entrou com duas representações contra Waters. Uma foi enviada ao Ministério da Justiça e outra para a Procuradoria-Geral da República, ambas em 29 de maio.

Nas solicitações, Bergher pede que as instituições proíbam Roger Waters de entrar no Brasil, ao menos durante o período dos shows, cancelem todas as apresentações e disponibilizem equipes das Polícias Civil e Federal, durante os concertos do cantor, para atuarem caso haja alguma situação flagrante da suposta apologia ao nazismo.

Flávio Dino, atual ministro da Justiça do Brasil Foto: Amanda Perobelli/Reuters

‘Análise caso a caso’

No Twitter, Dino afirmou: “Ainda não recebi petição sobre apologia a nazismo que aconteceria em show musical. Quando receber, irei analisar, com calma e prudência, a partir de duas premissas fundamentais”.

Na sequência, o ministro da Justiça cita que “é regra geral que autoridade administrativa não pode fazer censura prévia” e cabe ao Judiciário “intervir em caso de ameaça de lesão a direitos de pessoas ou comunidades”, além do fato de que “veicular símbolos, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou amada, para fins de divulgação do nazismo” é crime.

A outra premissa, escreveu o ministro, é que, no Brasil, a divulgação do nazismo é crime, com possibilidade de prisão em flagrante. A pena pode ser de dois a cinco anos de prisão e multa para quem “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada”.

“Essas normas valem para todos que aqui residam ou que para cá venham. Friso o que está na norma penal: ‘para fins de divulgação do nazismo’, o que obviamente exige análise caso a caso”, continua.

Manifestantes protestam contra show de Roger Waters em 28 de maio de 2023, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Foto: Michael Probst/AP

‘Posturas canceladoras fortalecem extrema-direita’

“Aproveito a ‘polêmica’ sobre suposta ‘censura’ a show para frisar o meu modesto entendimento: o momento político brasileiro exige ponderação, equilíbrio e capacidade de ouvir a todos. Sou ministro da Justiça do Brasil e não me cabe concordar ou discordar de pedidos sem sequer ler os argumentos dos interessados. Posturas ‘canceladoras’, supostamente ‘radicais’ e ‘revolucionárias’, no atual contexto, só servem para fortalecer a extrema-direita e propiciar o seu retorno ao poder”, conclui.

Flávio Dino ainda destaca ter conhecimento sobre o artista: “Sim, sei quem é e conheço a obra de Roger Waters há algumas décadas”.

O que diz Roger Waters sobre acusações envolvendo nazismo

Confira abaixo a íntegra do posicionamento de Roger Waters após a polêmica envolvendo o uso de símbolos nazistas em seu show na Alemanha. O comunicado, que já havia sido divulgado à imprensa internacional anteriormente, foi repassado novamente na manhã deste sábado, 10, traduzido em português, pela organização do evento.

Roger Waters durante show em Hamburgo, na Alemanha, no dia 7 de maio de 2023. Foto: Daniel Bockwoldt/AP

“Minha recente apresentação em Berlim recebeu ataques de má-fé daqueles que querem me caluniar e me silenciar porque discordam de minhas opiniões políticas e princípios morais.

Os elementos de minha performance que foram questionados são claramente uma declaração em oposição ao fascismo, à injustiça e ao fanatismo em todas as suas formas. As tentativas de retratar esses elementos como algo diferente são dissimuladas e politicamente motivadas. A representação de um demagogo fascista desequilibrado tem sido uma característica dos meus shows desde “The Wall”, do Pink Floyd, em 1980.

Passei minha vida inteira falando contra o autoritarismo e a opressão onde quer que os veja. Quando eu era criança, depois da guerra, o nome de Anne Frank era frequentemente falado em nossa casa - ela se tornou uma lembrança permanente do que acontece quando o fascismo não é controlado. Meus pais lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, com meu pai pagando o preço final.

Independente das consequências dos ataques contra mim, continuarei a condenar a injustiça e todos aqueles que a cometem.”

Tuítes de Flávio Dino sobre Roger Waters e nazismo

Confira também os tuítes de Flávio Dino sobre a questão.

