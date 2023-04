Foo Fighters anunciam o primeiro álbum depois da morte do baterista Taylor Hawkins

Os Foo Fighters anunciaram que estão preparando um novo álbum, o primeiro desde a morte do baterista Taylor Hawkins.

Os roqueiros disseram em um comunicado que o próximo álbum de 10 músicas But Here We Are será “uma resposta brutalmente honesta e emocionalmente crua a tudo o que o Foo Fighters passou no ano passado”.

O primeiro single é Rescued e traz a seguinte letra: “I’m just waiting to be rescued / Bring me back to life / Kings and queens and in-betweens / We all deserve the right” (Estou apenas esperando para ser resgatado / Traga-me de volta à vida / Reis e rainhas e intermediários / Todos nós merecemos o direito).

Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, durante apresentação no Allianz Parque Foto: J. F. Diório / Estadão

O novo álbum será lançado em 2 de junho, com produção de Greg Kurstin e Foo Fighters. Outras canções incluídas são Hearing Voices, Show Me How, Nothing At All e Rest, a última da lista.

Hawkins morreu em 25 de março de 2022 em um hotel em Bogotá, na Colômbia, vítima de um ataque cardiovascular causado pelo uso abusivo de entorpecentes. Ele tinha 50 anos. Com sua morte, o Foo Fighters cancelou a participação no Lollapalooza brasileiro no ano passado.