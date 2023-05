Foo Fighters divulga prévia de nova música que será lançada nesta semana

Nesta segunda-feira, 15, a banda americana Foo Fighters divulgou nas redes sociais a prévia da nova música do grupo, ainda sem nome divulgado.

O novo single será lançado nesta quarta-feira, 17 de maio e fará parte do albúm But Here We Are, novo projeto que será lançado em 2 de junho. Anteriormente, a banda já havia lançado Rescued, que também faz parte do disco. A produção será o primeiro disco de estúdio lançado após a morte de Taylor Hawkins, baterista da banda que faleceu ano passado.

O grupo que se apresenta no Brasil em setembro, mostrou a prévia da canção onde é possível ouvir o vocalista, Dave Grohl cantando por cerca de 30 segundos. Ouça agora.