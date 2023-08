Foo Fighters e Alanis Morissette homenageiam Sinead O’Connor em festival no Japão; assista

O show do Foo Fighters no Fuji Rock Festival, no Japão, no último sábado, 29, contou com a participação de Alanis Morissette. Eles homenagearam Sinéad O’Connor, que morreu em 26 de julho. Os artistas cantaram Mandinka, primeiro hit da irlandesa.

O vocalista Dave Grohl chamou a cantora canadense no palco e declarou: “Gostaríamos de tornar esta noite muito especial para vocês, porque é bom estar de volta. Então, esta noite, faremos algo que nunca fizemos antes, com alguém que amamos muito. Queremos que uma velha amiga venha cantar conosco por um motivo muito especial. Senhoras e senhores, por favor, recebam para cantar uma música conosco: Alanis Morissette”.

Alanis dedicou sua performance a “uma linda mulher de grande inteligência e profunda empatia. “Muito à frente de seu tempo, que não está mais entre nós. Isto é para ela”, disse.

Mandinka faz homenagem à tribo africana Mandinka, conforme descrito em Raízes de Alex Haley, durante sua primeira aparição na televisão americana no Late Night With David Letterman, em 1988.

É o segundo single de The Lion and the Cobra (1987), primeiro álbum solo de O’Connor. A canção chegou ao 6º lugar na parada irlandesa, além de 17º na do Reino Unido.

Encontrada morta em apartamento

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor morreu aos 56 anos, em seu apartamento em Londres. No dia 27, a BBC News britânica divulgou que a morte da cantora irlandesa não está sendo tratada como um caso suspeito.

O corpo da artista será submetido a uma autópsia para determinar a causa da morte. A informação foi divulgada por meio de um comunicado do Tribunal do Inner South Coroner, de Londres. Segundo a nota, o procedimento será feito a fim de identificar o que aconteceu.

Sinéad O’Connor, que foi alçada ao estrelato como intérprete da música de Prince Nothing Compares 2 U, falou abertamente, por décadas, sobre a luta que travava contra doenças mentais.

Um ano atrás, o filho dela, Shane, de 17 anos, cometeu suicídio após fugir do hospital em que estava sob observação justamente para evitar que atentasse contra a própria vida. Na ocasião, ela cancelou todos os shows do ano por causa da perda.