Freira italiana Cristina, que venceu o The Voice em 2014, deixa vida religiosa para ser cantora

ANSA - A italiana Cristina Scuccia, vencedora do programa The Voice de 2014, anunciou que deixou a vida consagrada como freira e que agora seguirá carreira apenas focando na música. A revelação da “Freira Cristina” ocorreu no programa Verissimo, do Canale 5, na noite deste domingo (20).

“Não sou mais freira. Se olho para trás, vejo o meu caminho com um profundo senso de gratidão. A mudança é um sinal de evolução, mas sempre dá medo porque é sempre mais fácil se ancorar nas próprias certezas do que discutir o que se quer. Existe certo ou errado? Acredito que com coragem se deve escutar apenas o coração”, disse à apresentadora Silvia Toffanin.

Questionada sobre o momento de ser religiosa, Scuccia destacou que a “Freira Cristina está dentro de mim e se eu estou aqui é também por causa dela”.

“Eu acredito ainda mais na vida e também em Deus porque Deus é vida. A minha fé não foi embora e acho que aqueles foram os anos mais bonitos da minha vida”, afirmou ainda.

A cantora chamou a atenção da Itália durante as audições às cegas do programa televisivo ao interpretar a música No One, de Alicia Keys. O sucesso foi imediato e a italiana fez shows em várias partes do mundo, sempre por meio de associações religiosas.

Scuccia lançou seu primeiro álbum ainda em 2014 e entregou uma cópia de presente até para o papa Francisco. Além disso, participou de peças de teatro religiosas na Itália e nos Estados Unidos. (ANSA).





