Fundação Cultural Latin Grammy oferece bolsas de estudo para estudantes de música

A Fundação Cultural Latin Grammy anunciou nesta quinta-feira, 15, que Nicky Jam, um dos ícones do gênero latino urbano, está patrocinando a sua conhecida Bolsa Prodígio para um bacharelado na Berklee College of Music a partir do semestre do outono (no hemisfério norte) de 2023. A inscrições já podem ser feitas e vão até abril de 2023.

O anúncio da bolsa de estudo vem após a apresentação do artista juntamente com bolsistas da Fundação durante a 23.ª edição do Grammy Latino, quando ele se comprometeu a apoiar músicos principiantes.

A Bolsa Prodígio, que tem duração de quatro anos, esse ano chamada de Bolsa de Estudo Nicky Jam, foi criada há oito anos e fornece até 200 mil dólares em ajuda financeira. Ela já foi copatrocinada pelos artistas latinos Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio e Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).

O cantor de Porto Rico Nicky Jam é o doador da Bolsa Prodígio deste ano. Foto: Berenice Bautista/AP

“A música sempre esteve presente em mim; foi o combustível que me manteve em movimento mesmo durante os momentos mais difíceis da minha vida”, disse Jam. “Ao conceder a Bolsa Prodígio, em parceria com a Fundação Cultural Latin Grammy, posso compartilhar minha paixão pela música e retribuir à próxima geração de criadores de música latina em sua jornada para realizar seus sonhos.”

“Quando se trata de seguir uma carreira na música, as finanças não devem ser um impedimento para cultivar talentos”, disse Raquel “Rocky” Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin Grammy. “Somos gratos pela generosidade de Nicky Jam, que torna a educação musical uma realidade para as futuras gerações de criadores de música latina e preserva nosso legado para os anos vindouros.”

Inscrições

A Fundação está aceitando inscrições para todas as suas bolsas de 2023 e, assim como Nicky Jam, Juan Diego Medina, CEO de La Industria Inc., também patrocinou uma das Bolsas de Estudo Talento para Matrícula, de até US$100 mil. Todas elas estão disponíveis para estudantes de música com idade entre 17 e 25 anos, sendo:

Três Bolsas de Estudo Talento para Matrícula de até US$ 100.000 cada uma e serão concedida a estudantes para ajudar a cobrir os custos de um bacharelado de quatro anos em música a partir do outono (hemisfério norte) de 2023 numa universidade de sua escolha.

Quarenta (40) Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula de até 10 mil dólares, cada uma, que serão concedidas para a ajudar com a matrícula de estudantes que desejam um diploma em música. Este é um prêmio único, que cobrirá os custos da mensalidade durante um ano (semestres do outono de 2023 e primavera de 2024, no hemisfério norte).

A cada ano, o Comitê de Bolsas de Estudo da Fundação avalia as candidaturas de um grupo competitivo de músicos principiantes, sobre uma variedade de habilidades e requisitos, que são tanto de natureza acadêmica quanto artística.

Até hoje, a Fundação já concedeu mais de US$ 7,6 milhões em bolsas de estudo, subsídios e doações de instrumentos musicais através de seus programas de educação musical e eventos em todo o mundo. Todas as bolsas de estudo são concedidas a estudantes de música excepcionalmente talentosos, com necessidade financeira, para apoiar suas aspirações educacionais e musicais.

Para se candidatar, é necessário visitar o site da Fundação Cultural Latin Grammy. Para se inscrever é necessário que os estudantes enviem dois vídeos de audição, duas cartas de recomendação e uma carta de aceitação de uma universidade credenciada, juntamente com duas redações. Os materiais podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. O prazo para se inscrever é às 23h59 (horário da costa leste dos EUA), do dia 10 de abril de 2023.