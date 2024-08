Funk mineiro: das festas de BH ao fenômeno das MTGs; entenda como tudo começou e a nova cena mineira

O funk consciente tem um padrão narrativo distinto, com muitos versos, além de emularem verdadeiras jornadas do herói com histórias de superação - pode-se fazer um paralelo com as modas de viola, tal qual Chico Mineiro, de Tonico e Tinoco, que narram peripécias e tragédias típicas da vida do campo, muito marcadas na cultura do interior do estado.

“Minha geração cresceu ouvindo funk consciente”, conta o DJ e produtor Vhoor ao Estadão. Aos 25 anos, hoje arrasta públicos para festas dos Estados Unidos e da Europa. A carreira existia há mais de uma década, mas o reconhecimento veio em 2021, com O Baile, parceria dele com FBC.

O álbum, que, de certa forma, celebra as raízes do funk de BH, foi mixado e masterizado por Spider, nome influente do gênero. “Acho que o funk consciente pegou em BH por ser uma cidade política, e ter um movimento de rap e hip hop muito forte”, comenta.