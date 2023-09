Gabriel Henrique agradece apoio de fãs após eliminação do ‘America’s Got Talent’

Gabriel Henrique agradeceu o apoio que recebeu dos fãs em uma mensagem publicada na tarde desta quinta-feira, 21, no seu perfil do Instagram, após ser eliminado do America’s Got Talent, um reality show norte-americano que concede o prêmio de US$1 milhão (quase R$ 5 milhões) para o vencedor.

“Quero agradecer a todos meus fãs que se esforçaram tanto para votar. Sei que viraram a noite por mim, toda essa dedicação, todo amor! Tenho pessoas incríveis ao meu lado que me acompanham e me apoiam sempre! Amo vocês”, escreveu.

Eliminado na quarta-feira, 20, após audição para a semifinal do America’s Got Talent, o músico pediu ainda que os seus concorrentes sejam respeitados.

“Peço por favor que não ataquem candidato X ou Y porque não faz parte da minha índole ou de quem eu sou, independente do motivo. Deus sabe de todas as coisas e está na frente de tudo!”, disse.

Gabriel Henrique se apresentou na terça-feira, 19, com a música Something Beautiful, de Jacob Banks, e ganhou elogios dos jurados, ficando entre os três melhores candidatos para seguir na competição. Mas a aprovação dos jurados não foi o suficiente para garantir uma das duas vagas disponíveis para a a final.

Nesta quinta-feira, 21, Gabriel comentou ainda sobre a escolha da música para a sua apresentação na semifinal. “E não culpem a música galera, apesar de não ter sido escolha minha, a música é linda!”, disse. O Estadão já tinha adiantado que a seleção foi feita pela produção do programa.

Gabriel viralizou depois de ganhar o golden buzzer de Sofia Vergara, uma das juradas do reality, que garantiu a sua classificação direta para a semifinal, fase em que foi eliminado. Para o Estadão, o cantor falou que a participação no programa lhe abriu muitas portas e que para o futuro, ele espera que consiga “viver de música”.