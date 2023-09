Gabriel Henrique não avança para a final do ‘America’s Got Talent’

Gabriel Henrique não está na final do America’s Got Talent; o brasileiro ficou no Top 3 da semifinal, mas não conquistou os votos necessários para avançar na competição. O resultado da semifinal foi transmitido ao vivo nesta quarta-feira, 20.

Apesar de não ter garantido sua vaga na final do “America’s Got Talent”, Gabriel Henrique deixou sua marca no reality show norte-americano. Na noite desta terça-feira, 19, o brasileiro, que já havia conquistado o golden buzzer, apresentou Something Beautiful, de Jacob Banks, e ganhou elogios dos jurados.

Em entrevista ao Estadão antes da semifinal, Gabriel afirmou que, independentemente do resultado, já se considerava um vencedor. “Ganhar um golden buzzer é algo surreal. Tenho meus méritos, mas sem Deus isso não seria possível”, disse o músico, que focou sua preparação no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras em inglês.

O final de America’s Got Talent será realizada em 26 de setembro, mas o resultado só é divulgado no dia seguinte.