Gal Costa é homenageada no Grammy Latino: ‘Nunca vamos te esquecer’

Publicidade

O Grammy Latino 2022 fez uma homenagem à cantora Gal Costa, que faleceu no início deste mês, aos 77 anos. Sob apresentação de Anitta e Thalía, imagens da cantora foram exibidas no telão da cerimônia, ao som da música ‘Divino Maravilhoso’, que marcou a carreira da grande artista brasileira.

“Há poucos dias nos deixou uma figura icônica. Divertida, única e infinitamente talentosa. Você vai fazer muita falta e esse show é para você. Vamos te homenagear com mais músicas. Gal, nunca vamos te esquecer”, disse Anitta, que ainda relembrou o ‘Prêmio pelo Conjunto da Obra’, que Gal Costa recebeu no Grammy Latino de 2011.

A 23ª edição do Grammy Latino acontece na noite desta quinta-feira, 17, e vários artistas brasileiros já foram premiados, entre eles Ludmilla, Liniker, Alceu Valença e Erasmo Carlos.

Anitta homenageando Gal Costa no #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/tpOiMMao2n — Anitta Media Lives | Fan Account (@anittamedialive) November 18, 2022

Uma das vozes mais marcantes do MPB, Gal faleceu no último dia 9 de novembro. A notícia pegou todos os fãs e amigos de surpresa. Segundo a assessoria de imprensa, a cantora estava em recuperação de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita e teria que ficar longe dos palcos até o final deste mês. Ela tinha marcado na agenda a turnê As Várias Pontas de Uma Estrela, que deveria ocorrer em dezembro e janeiro de 2023.

Leia também Análise: Gal Costa soube estar à frente das transformações musicais do País

A voz de Gal Costa foi um marco na música brasileira. A forma como ela chegava com folga às regiões mais altas e seu timbre de cristal se tornaram uma das identidades artísticas mais fortes da MPB desde os anos 60, e seu poder de romper padrões quando bem dirigida era sua marca.

Continua após a publicidade

Gal Costa gostava sempre de contar que sua mãe, ainda grávida dela, colocava música clássica na vitrola. Queria que a filho ou filha que nascesse fosse um músico. A própria Gal, ou a ainda menina Maria da Graça, sabia que estava predestinada ao sucesso.

Aos 12 anos de idade, em Salvador, onde nasceu, viu uma artista da televisão local passar e dar autógrafos. Como uma premonição, se viu fazendo o mesmo. “Guardei dentro de mim porque achava que as pessoas poderiam achar loucura”, declarou, anos depois.

A cantora explodiu no Festival da Música Popular Brasileira, em 1968, ao dar voz à canção Divino Maravilhoso, de Caetano e Gil. Na Tropicália, esteve presente no disco manifesto do movimento. A ela coube cantar Baby, um de seus maiores sucessos de carreira.