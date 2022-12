Gilberto Gil celebra o amor com ópera que estreia em Paris

Gilberto Gil, um dos grandes nomes da música popular brasileira, afirma que tem dois motivos para celebrar sua nova obra, uma ópera com o nome de Amor Azul: a persistência do sentimento amoroso e da esperança política para seu país.

“São muitas emoções, nunca havia tocado com um conjunto assim”, declarou à AFP o cantor e compositor no Auditório da Rádio France em Paris, local que sediará a apresentação até domingo, 4.

Aos 80 anos, Gil maneja seu violão com tranquilidade diante de 150 músicos do Coro e Orquestra da Rádio France.





O cantor e compositor baiano Gilberto Gil Foto: Wilton Junior/ Estadão





Amor Azul é uma criação operística com influências musicais brasileiras, composta em dois atos em colaboração com o maestro italiano Aldo Brizzi, um grande amigo de Gil.

“A hospitalidade da Rádio France e a possibilidade de começar aqui, em Paris, para depois interpretá-la na Europa e em outros lugares dá muita solidez ao projeto”, explica o autor de sucessos como Toda Menina Baiana.

O libreto é inspirado em poemas hindus e divindades como Krishna.

Algo que não surpreende em Gilberto Gil, estudioso da espiritualidade indiana, que o ajudou como refúgio espiritual durante sua detenção no fim dos anos 1960 durante a ditadura militar.





O amor é tudo, o amor é mais importante que a morte Gilberto Gil





A partir destas fontes, Gilberto Gil medita musicalmente sobre alguns de seus temas favoritos, com destaque para o amor.

“O amor é tudo, o amor é mais importante que a morte”, declara o artista com um sorriso.

Lembrança do grupo The Who

Percussionistas, cantores de ópera da Bahia e dançarinos indianos acompanham a Orquestra Filarmônica no palco.









Aldo Brizzi, maestro italiano que já morou no Brasil, não se considera intimidado com a mistura de estilos.

“Agora mesmo, sentado neste palco, com todos esses músicos, pensei no The Who, que também tocou há muito tempo com um conjunto sinfônico”, recorda Gilberto Gil.

O grupo de rock britânico fez história nos anos 1970 com a ópera-rock Tommy.

Amor Azul tem uma ambição mais universal. Gilberto Gil cita “influências europeias, da Itália, Portugal, França e Espanha, elementos muito presentes na música do Brasil, e outros ingredientes orientais”.

O astro é acompanhado por seu filho Bem Gil. “É natural que esteja aqui, é um músico veterano, já fez muitos projetos comigo. E para ele é um desafio muito importante, a oportunidade de tocar com um conjunto destas dimensões”, explica.

“Significado da palavra progresso”

Transmitir sua mensagem é essencial para o ex-ministro da Cultura.





O retorno de Lula, com sua experiência, seu caráter, sua justiça, é o retorno da esperança Gilberto Gil





“Eu estava em um ministério da Cultura voltado para a modernidade”, recorda Gilberto Gil, que ocupou a pasta durante o primeiro mandato de presidente de Luiz Inácio Lula da Silva, agora eleito para um terceiro mandato.

“Vivemos um período difícil com a chegada da extrema direita”, afirma.

“Para (Jair) Bolsonaro, tudo era sobre negócios, capitalismo, lucro, Não tinha a a compreensão mais profunda do significado da palavra progresso, da redistribuição da riqueza”.

“O retorno de Lula, com sua experiência, seu caráter, sua justiça, é o retorno da esperança”, concluiu Gilberto Gil.





