Gilberto Gil e Jorge Ben Jor cantam juntos em festa no Copacabana Palace, assista ao vídeo

Gilberto Gil, 81 anos, e Jorge Ben Jor, 84, se encontraram no palco na noite desta quinta-feira, 17, em uma festa que comemorou os 100 anos do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O show era de Gil, mas Ben Jor foi chamado ao palco para participar em duas músicas: Filhos de Gandhi, de Gil, e Emoriô, parceria de Gil com João Donato. O registro em vídeo foi feito pelo cantor Wilson Simoninha, filho do também cantor Wilson Simonal (1938-2000), de quem Ben Jor foi grande amigo.

Gilberto Gil e Jorge Ben Jor na festa de 100 anos do Copacabana Palace Foto: Reprodução/Instagram @wilsonsimoninha

Gil e Jorge gravaram um disco juntos em 1975, batizado de Gil Jorge Ogum Xangô. Nele, cantam e tocam músicas como Nega, Taj Mahal, Essa é Pra Tocar no Rádio e um parceria, Sarro, que fecha o álbum. Dois anos antes, eles cantaram juntos no festival Phono 73 - a apresentação foi registrada em áudio.

Apesar da celebração e da amizade que nutrem até os dias de hoje, Gil e Jorge nunca chegaram a fazer uma turnê juntos - algo ainda esperado entre os fãs dos dois.

A festa de 100 anos do Copacabana Palace reuniu artistas e celebridades, entre elas, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Wilson Simoninha, Jojo Todynho e Guilhermina Guinle.