Gilberto Gil recebe título de doutor Honoris Causa em universidade do Ceará

Gilberto Gil recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade Regional do Cariri (Urca), instituição de ensino pública e estadual, na cidade de Crato, no Ceará, na última quarta, 10.

Show de Gilberto Gil no Lollapalooza Brasil 2024 no domingo, 24 de março. Foto: Taba Benedicto/Estadão

A proposta de entregar o título de doutor Honoris Causa a Gilberto Gil foi feita em julho de 2023, por Francisco do Ó de Lima Júnior, professor e ex-reitor da Urca. Ela foi aprovada de forma unânime pelo conselho da entidade. O cantor agradeceu a honraria em seu Instagram: "A gratidão pelo título de doutor Honoris Causa da Universidade Regional do Cariri (Urca) só não é maior que o orgulho de fazer parte dessa riqueza, dessa grandeza, dessa terra ardente, de ser irmão dessa sagrada gente desse chão. Obrigado, de coração!"

Não é a primeira vez em que isso acontece. No último mês de junho, o artista também recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Gilberto Gil anunciou que vai se aposentar dos palcos após sua última turnê, em 2025. Atualmente, ele também faz parte da Academia Brasileira de Letras (ABL).

Por que Gilberto Gil recebeu título de doutor Honoris Causa

“A justificativa para a concessão do título, destaca a importância de Gilberto Gil como um dos mais importantes músicos brasileiros, como cantor, produtor musical, escritor e ativista da cultura nacional. A trajetória de Gil, conforme ressalta o professor Lima Júnior, sempre buscou a defesa inarredável e democratizada da cultura e da sua diversidade como patrimônio do povo”, consta no site da Urca.