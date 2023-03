Glastonbury 2023: Arctic Monkeys, Elton John e Guns N’ Roses são confirmados no festival

EFE - O grupo britânico Arctic Monkeys e a banda norte-americana Guns N’ Roses serão headliners do festival de música de Glastonbury, anunciou a organização nesta sexta-feira, 3.

Ambas as formações se juntarão ao veterano cantor e compositor Elton John, que fará o último show no Reino Unido de sua turnê de despedida de Worthy Farm, que começa em junho.

Entre outros artistas que se apresentarão neste icônico evento musical estão Manic Street Preachers, Christine And The Queens, Fatboy Slim, Lana Del Rey, Lewis Capaldi, Lil Nas X, Loyle Carner, Maneskin, Rudimental, Slowthai, Thundercat ou Young Fathers.

A apresentação de Elton John será provavelmente a mais relevante desta edição do Glastonbury, pois põe fim a seis décadas de atuações ao vivo do artista inglês.





O grupo Arctic Monkeys estará no festival de Glastonbury 2023 Foto: Mario Anzuoni / Reuters





“Para nós é muito importante poder tê-lo no final de sua turnê. E ele realmente quer participar. Ele nos contou muitas ideias brilhantes (para atuação) por telefone”, contou Emily Eavis, organizadora do festival à BBC.

Outro show aguardado será de Yusuf/Cat Stevens, que estará no chamado “Legend slot” (“espaço das lendas”), na tarde de domingo no palco Pyramid, seguido de Blondie.

De acordo com o referido canal público britânico, continuam os rumores de que a Roxy Music também irá tocar nesta edição.





Show de despedida de Elton John é aguardado no festival de Glastonbury 2023 Foto: Mario Anzuoni/Reuters





O festival, que acontece ao ar livre em Somerset (sudoeste da Inglaterra), terá início no dia 21 de junho e ainda há muitas bandas a serem anunciadas.

Os ingressos para o Glastonbury foram vendidos em apenas 61 minutos após terem sido postos à venda em novembro passado, apesar de o seu preço ter chegado a 340 libras (384 euros). Os tíquetes cancelados e devolvidos voltarão a ser vendidos no final de março ou início de abril.

Eavis destacou ainda que com o fim da pandemia, que obrigou à suspensão do evento, “havia uma energia fabulosa e as pessoas se comportavam de forma diferente. Queriam estar em tudo e sentia-se o amor e a alegria”.

“Acho que Glastonbury continua a ser uma bandeira de esperança e amor e todas essas coisas positivas”, acrescentou.