Google homenageia Cartola em comemoração aos 115 anos do artista; saiba mais

Nesta quarta-feira, 11, o Google presta uma homenagem a Angenor de Oliveira, o Cartola, pela data em que o músico faria 115 anos. Considerado um dos “mestres do samba”, o artista nasceu no dia 11 de outubro de 1908 no Rio de Janeiro.

O site criou uma animação com a música Preciso Me Encontrar, uma das que marcaram a carreira de Cartola. Angenor começou a compor sambas e a tocar em bares cariocas com 17 anos. Com Carlos Mangueira e outros músicos, ele ajudou a fundar uma das primeiras escolas de samba da cidade, a Estação Primeira de Mangueira.

Google faz homenagem a Cartola pelos 115 anos do artista. Foto: Arquivo/Agência Estado

Cartola chegou a fazer uma pausa na carreira musical, mas conheceu sua mulher, Zica, que o estimulou a seguir no mundo da arte. Em 1974, ele lançou seu primeiro LP e, aos 70 anos, fez seu primeiro show individual.

Dentre as músicas que marcaram a carreira de Cartola, estão Sim, O Sol Nascerá e As Rosas Não Falam. Ouça algumas delas:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais