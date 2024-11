Nova York (AP) — É uma das vozes mais imediatamente reconhecíveis do planeta: o tenor de Andrea Bocelli é amado por gerações, culturas e fronteiras, conhecido por induzir lágrimas com tão poucas palavras como: Con Te Partirò, ou em sua versão em inglês, Time to Say Goodbye.

Este ano, ele está celebrando o 30º aniversário de sua carreira com um novo álbum em formato de coletânea, Duets, apresentando colaborações tanto lançadas anteriormente quanto inéditas de seus trabalhos mais conhecidos — além de alguns surpreendentes covers contemporâneos —, e o lançamento de um novo filme de concerto, Andrea Bocelli 30: The Celebration, que chegará aos cinemas na sexta-feira, 8.

Andrea Bocelli celebra 30 anos de carreira com álbum de duetos e filme de show. Foto: Matt Licari/Invision/AP

PUBLICIDADE Então, por que duetos? “Eu amo vozes desde quando era criança, e gosto muito de compartilhar o palco com os melhores artistas e vozes. Então, neste álbum, estão os melhores duetos que fiz em minha vida”, ele contou à Associated Press. “Desde o primeiro, The Prayer com Celine Dion, até o último, como Perfect com Ed Sheeran, e muitos, muitos outros. E o álbum foi remasterizado e remixado. Então, espero que o som possa estar melhor.” Ele diz: “A coisa mais importante nas vozes... é ser reconhecível, transmitir emoção.” Sheeran foi uma colaboração interessante porque, quando Bocelli tentou cantar Perfect pela primeira vez, o cantor e compositor inglês não gostou. “Ele não gostou do que eu fiz porque eu cantei em um estilo pop”, lembra ele. “Ele queria ouvir minha voz, como em um estilo operístico.” Então, Sheeran viajou até a casa de Bocelli na Toscana, e a música foi transformada. “Ele estava certo, porque esta música teve um enorme sucesso.”

Quando perguntado se há alguém que ele adoraria ter adicionado à coleção Duets, Bocelli diz que claro — mas “eles faleceram antes de eu começar a cantar. Por exemplo, eu gostaria muito de cantar com Maria Callas ou (Renata) Tebaldi ou Magda Olivero. Muitos cantores grandes, incríveis. Infelizmente, eles não estão mais conosco.”

Com três décadas de carreira, Bocelli já se apresentou para presidentes, papas e estádios lotados em todo o planeta — além de ter vendido quase 90 milhões de discos ao redor do mundo, de acordo com um comunicado à imprensa. “A realidade superou meus sonhos mais loucos”, diz ele.

Como ele reflete sobre esse tempo não deve ser uma surpresa. “Gosto de cantar para o futuro. Honestamente, não gosto de pensar com nostalgia sobre o passado”, diz ele. “Minha primeira vez no palco, para mim, é como se fosse ontem. O tempo passou tão rapidamente, tão veloz. E, sim, agora gosto de pensar no futuro.”

Então, o que ele espera que se torne seu legado nos próximos 30 anos, 300 anos? “Na Itália, temos uma expressão muito famosa: as pessoas que vêm depois de nós nos julgarão”, diz ele com um tradutor. “Então, não posso forçar o julgamento das pessoas. Mas sinto que meu público tem um grande afeto por mim, e este é meu objetivo. Quando alguém na rua vem até mim e diz, ‘Obrigado pela sua voz, pela sua música,’ eu penso que a missão está cumprida.”

Em Duets, Bocelli canta em italiano, inglês, francês e espanhol. “Há muitos idiomas, mas é tão difícil. Lembro do dia em que tentei cantar em chinês, apenas poucas linhas, mas foi muito difícil para mim”, ele ri.

Andrea Bocelli diz que prefere pensar no futuro do que no passado. Foto: Matt Licari/Invision/AP

Ele também se apresenta em diversos gêneros, trabalhando com todos, desde superestrelas latinas como Karol G e Jennifer Lopez até músicos country como Chris Stapleton e Shania Twain. “Eu gostaria de tentar cantar jazz”, diz ele. “Mas é muito difícil para mim porque você deve viver em uma atmosfera, aprender passo a passo, dia após dia. Eu gosto de jazz, mas está muito distante da experiência da minha vida.”

Há pouco que ele não tenha feito nessas últimas três décadas, mas o objetivo final agora, ele diz, está enraizado na fé. “Eu fui muito sortudo e alcancei o afeto das pessoas. Agora devo tentar merecer o afeto de Deus. É mais difícil.”

Mas ele continuará a se apresentar para aqueles que o amam. Em 4 de dezembro, a turnê de Bocelli nos EUA começa em San Diego e continua durante o mês, antes de ser retomada novamente em fevereiro e junho de 2025. As datas finais serão realizadas em Napa Valley, Califórnia, em 21 e 22 de junho.

