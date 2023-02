Grammy 2023: Com temas polêmicos sobre religião, Kim Petras ganha seu 1º prêmio

AP - Para Kim Petras, 2022 foi um grande ano: a cantora e compositora alemã recebeu sua primeira indicação para o Grammy 2023, fez sua estreia como atriz na série da HBO Los Spookys e lançou um single com o aclamado produtor pop Max Martin.

Inspirada pela atitude irreverente de seu dueto vencedor do Grammy (clique aqui para conferir a lista completa de ganhadores) Unholy, com Sam Smith, Petras decidiu mergulhar nas águas da linguagem e dos temas religiosos trabalhando com Martin para compor If Jesus Was a Rock Star.

“Nunca tive a oportunidade de aprender sobre espiritualidade ou ser aceita por Deus. É como mitologia para mim. Para mim é como um conto de fadas ou qualquer outra história”, disse ela durante uma entrevista recente à Associated Press.





Kim Petras recebeu sua primeira indicação para o Grammy por seu dueto com Sam Smith Foto: Evan Agostini/ AP





Petras, que é transgênero, entende que seu envolvimento com a religião é subversivo e uma forma de processar traumas.

“Desde muito jovem era como ‘eu vou para o inferno’. Essa foi a minha experiência enquanto crescia “, disse ela. “Se eu tivesse a chance de fazer parte da religião, talvez eu fivesse. E talvez eu tivesse vivido mais do jeito que as pessoas que protestam nos meus shows querem que eu viva.”





Tenho medo pela comunidade trans e espero poder ser a pessoa que os fará esquecer esses problemas e se divertir por um tempo Kim Petras





Embora esteja fazendo música há mais de uma década, a ascensão de Petras à fama não aconteceu da noite para o dia. E apesar de grata por seu sucesso, reconhece que esse nível de celebridade torna ela e sua música mais vulneráveis às críticas.

“Agora é mais sério. É mais como se agora as pessoas estivessem realmente assistindo, e há muitos olhos por aí que talvez não sejam meus fãs, talvez não sejam tão legais comigo”, disse ele. “Mas sinto que, como estou construindo constantemente, posso lidar com isso.”





Antes de sua carreira decolar, Petras lançou música como artista independente sob seu próprio selo. Ele credita a artistas como Robyn e Charli XCX, que também lançaram músicas de forma independente, por inspirar a criação da BunHead Records, cujo nome é uma referência ao penteado de Sailor Moon.

Além de conquistar vários marcos na carreira em 2022, Petras também alcançou um recorde pessoal, completando 30 anos. Mas a estrela pop disse que sua filosofia sobre a idade está muito alinhada com a do lendário músico Prince, que ficou famoso por não comemorar seu aniversário.

“A idade não importa para mim”, disse ele. “Eu nunca vou parar de ir a boates ou amar ir a boates gays. Isso é o que eu sou”.





Mantendo sua essência, seu novo single brrr, que fará parte de seu primeiro full-lenght, tem letras bastante sensuais e muitos toques de música eletrônica. Mas Petras espera fazer mais com sua música do que entregar uma batida cativante para fazer as pessoas dançarem na pista.

“É um momento assustador para crianças e pessoas trans e acho que há muitas coisas que realmente precisam melhorar”, disse ela. “Tenho medo pela comunidade trans e espero poder ser a pessoa que os fará esquecer esses problemas e se divertir por um tempo.”













