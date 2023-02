Grammy 2023: veja os melhores e piores looks, com Lizzo, Harry Styles e Taylor Swift

Como de hábito, o tapete vermelho se transforma em passarela para artistas exibirem seu estilo, que varia do clássico ao original. Não foi diferente no final da tarde deste domingo, 5, com os momentos que anteciparam a cerimônia do Grammy, principal festa mundial dedicada à música.

Harry Styles, por exemplo, chamou atenção por vestir um macacão colorido, com losangos de várias cores, criação de uma grife francesa feita em parceria com a Svarovski. Dentro do teatro, porém, ele trocou por conjunto com terno branco e calça mais escura.

Harry Styles chega para a festa da 65ª entrega do prêmio Grammy Foto: Jordan Strauss/AP

Já Lizzo apostou em um look extravagante: uma imensa capa laranja, com direito a capuz, coberta de flores da mesma cor. O modelo tem um grande tamanho que quase esconde o rosto da cantora.

Lizzo, ao chegar para a 65ª cerimônia do Grammy, em Los Angeles Foto: Jordan Strauss/AP

A brasileira Anitta preferiu não arriscar em um modelo “malandra”, optando por um vestido Versace preto, mesma grife do vestido de vinil de Doja Cat.

Anitta chega para a cerimônia do Grammy, em Los Angeles Foto: David Swanson / Reuters

Outro que chamou atenção pela originalidade foi Sam Smith, que chegou vestindo uma carpa vermelha da Versacci, além de uma cartola e um véu na altura dos olhos, todos na tonalidade vermelha.

Sam Smith chega para a festa do Grammy, em Los Angeles Foto: David Swanson / Reuters

A canadense Shania Twain também apostou em um chapéu alto, branco, com bolas pretas e paetês, em combinação com seu terno, mas contrastando com seu cabelo vermelho.

Shania Twain chega para a 65ª cerimônia do Grammy Foto: Jordan Strauss/AP

Elegante, Taylor Swift preferiu um tom mais escuro, com um vestido de mangas longas azuladas, com uma faixa transparente que permite ver seu torso. Detalhe: os brincos com brilhantes no formato de quatro losangos.