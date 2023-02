Grammy: Anitta é preterida e Samara Joy é artista revelação de 2023

Samara Joy, cantora de jazz, venceu a categoria de artista revelação no Grammy 2023. No Brasil, havia expectativa para que Anitta, uma das concorrentes, levasse o prêmio.

Joy já havia sido premiada na categoria de melhor álbum vocal de jazz, por Linger Awhile, e inclusive se apresentou durante a primeira parte da cerimônia, que envolve prêmios de menor apelo. Confira abaixo sua interpretação da música Can’t Get Out Of This Mood.

Sua música mais ouvida no Spotify, Warm In December, por exemplo, conta com cerca de 3,3 milhões de visualizações. A cantora também é relativamente conhecida nas redes sociais. “As pessoas vêm até mim e dizem: ‘Encontrei você no TikTok’, afirmou em entrevista recente.

Anitta: ‘Me sinto vitoriosa’

Mais cedo, no tapete vermelho, a brasileira já havia cogitado a possibilidade de derrota: “Ganhando ou não, me sinto vitoriosa. É uma vitória estar aqui. Me sinto fazendo história. Faz 50 anos que o Brasil não é nomeado numa categoria principal do Grammy. Pra mim é tanto trabalho, tanto esforço, a gente escuta tanto ‘não’ no caminho. Estou super feliz.”

Ao todo, foram 10 concorrentes na categoria: Anitta, Måneskin, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.