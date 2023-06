Grammy anuncia datas para a premiação de 2024; confira

O Grammy Awards, uma das maiores premiações dos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira, 29, as datas para a cerimônia de 2024. Em 10 de novembro, serão revelados os indicados ao prêmio. No dia 4 de fevereiro do ano que vem, saberemos quem serão os vencedores. Os jurados poderão votar entre 14 de dezembro e 4 de janeiro.

A 66ª cerimônia será realizada na Crypto.com Arena, no centro de Los Angeles, a partir das 17h (horário local), e transmitida pela CBS Television Network e na Paramount +.

Responsável pelo Grammy, a Recording Academy informou que a próxima premiação apresentará três novas categorias: Melhor Álbum de Jazz Alternativo, Melhor Gravação de Pop Dance e Melhor Performance de Música Africana.

Além disso, acontecerão algumas reformulações em outras categorias. Compositor do Ano (Não Clássico) e Produtor do Ano (Não Clássico) podem ser avaliadas por todos os eleitores do prêmio, sem discriminação de gênero.

A academia também irá diminuir de 10 para 8 o número de indicados nas quatro principais categorias da premiação, sendo álbum, canção e gravação do ano e artista revelação. A partir do próximo ano, apenas os profissionais que tiverem mais de 20% de participação em um disco serão nomeados ao Grammy e poderão receber a estatueta.

Inteligência Artificial barrada

Ainda foi estabelecido que o evento de 2024 irá barrar músicas feitas por Inteligência Artificial (IA) sob a justificativa de que apenas criadores humanos são elegíveis para indicações. A decisão não significa que as produções feitas por IA serão banidas, mas que a participação humana deve ser significativa.

A premiação ainda alterou uma regra da categoria Melhor Filme Musical. Antes, os títulos deveriam ser composto por pelo menos 51% de performances. A alteração abre espaço para que mais documentários e filmes musicais tenham a oportunidade de concorrer.

A última mudança na premiação aconteceu em 2022, quando a academia incluiu as categorias Compositor do Ano (Não Clássico), Melhor Canção para Mudança Social, Melhor Performance de Música Alternativa, Melhor Performance de Música Americana, Melhor Trilha Sonora para Video Games e Outras Mídias Interativas e Melhor Álbum de Poesia Falada.

Grammy Awards 2023

A última edição foi marcada pelo recorde de Beyoncé, que se tornou a mulher que mais venceu no Grammy Awards na história. A diva ganhou quatro troféus na premiação de 2023, chegando à marca de 32 gramofones recebidos em sua carreira. Com isso, ela ultrapassou a marca do maestro húngaro-britânico George Solti.

Beyoncé levou para casa os prêmios de Melhor Álbum de Dance/Eletrônica com Renaissance, Melhor Gravação Dance/Eletrônica, com Break my Soul, Melhor Performance R&B tradicional, com Plastic off the sofa, e Melhor Canção R&B, com Cuff it.

Beyoncé se tornou a mulher que mais venceu no Grammy Awards na história Andrew Harnik, File/AP Photo Foto: AP Photo/Andrew Harnik, File

Destaque também para a vitória de Harry Styles no Álbum do Ano, o terceiro prêmio de Taylor Swift na categoria de Música do Ano, além da indicação de Anitta por Artista Revelação, que teve como vitoriosa Samara Joy.

Apesar da derrota, a brasileira tem todos os motivos para comemorar, afinal, ela foi a primeira artista do País indicada na categoria desde Astrud Gilberto, há 57 anos.

O Grammy Awards é uma cerimônia de premiação da Academia dos Estados Unidos, que presenteia anualmente os profissionais da indústria fonográfica, em reconhecimento à excelência do trabalho e conquistas na arte de produção musical.

Serviço:

Grammy Awards 2024

Data: 4/2/2024

Horário: A partir das 17h (horário local)

Local: Crypto.com Arena - Centro de Los Angeles, Estados Unidos