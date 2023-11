Grammy Latino 2023: de Shakira a Gaby Amarantos e Planet Hemp, confira a lista de vencedores

Brasileiros marcaram presença e saíram com prêmios em mãos na noite desta quinta-feira, 16, na cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023, que ocorreu em Sevilha, na Espanha. Apesar de não ganharem troféus nas categorias principais como Álbum do Ano, Música do Ano e Artista Revelação, os artistas brasileiros conquistaram prêmios em nove, das 56 categorias do Grammy Latino - o que sempre acontece, já que existem categorias voltadas só à música em português.

Entre os vencedores brasileiros a levarem a estatueta, estão: Gaby Amarantos como Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa; Planet Hemp duplamente em Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Rock; Xênia França com o Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Língua Portuguesa; Martinho da Vila com o Melhor Álbum de Samba; e Marília Mendonça, em um prêmio póstumo de Melhor Álbum Sertanejo.

Outros grandes nomes brasileiros também foram indicados, como Iza, Giulia Be, Felipe Ret, João Gomes, Maria Rita, Tulipa Ruiz e Natascha Falcão, única brasileira indicada na categoria Revelação geral, concorrendo contra artistas hispânicos. Mas ela não levou o prêmio.

Emocionada com a vitória, Gaby Amarantos fez um discurso marcante ao subir no palco. Em sua terceira indicação - a primeira vencedora -, a paraense destacou os 20 anos de trabalho e o orgulho pela música preta produzida na Amazônia e pelo álbum Tecnoshow, lançado em 2022.

Anitta, Criolo e Tiago Iorc estão entre os artistas que entregaram prêmios na cerimônia. Já Iza esteve entre as atrações da noite, ao lado de nomes como Carin León, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro e Christian Nodal.

Entre os artistas hispânicos, o grande destaque da noite foi Shakira, que se apresentou com os filhos em uma performance de Acróstico trazendo funk na batida, dançando samba, e ainda levou dois grandes prêmios para casa: a de Canção do Ano e Melhor Música Pop por Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, música de grande repercussão, lançada após o término do casamento da artista com o atleta Gerard Piqué, em que joga indiretas sobre o antigo relacionamento.

Confira a lista de vencedores do Grammy Latino 2023

Melhor canção em língua portuguesa

Algoritmo Íntimo - Criolo, Ney Matogrosso

- Criolo, Ney Matogrosso Do Acaso - Alice Caymmi Featuring Chico César

- Alice Caymmi Featuring Chico César Num Mundo De Paz - Djavan

- Djavan Que Tal um Samba? - Tiago Iorc

Tudo O Que A Fé Pode Tocar, Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

Da Favela Pro Asfalto - Àttøøxxá & Carlinhos Brown

- Àttøøxxá & Carlinhos Brown Aviso de Amigo - GIULIA BE

- GIULIA BE Fé - Iza

- Iza Distopia - Planet Hemp Featuring Criolo

Good Vibe - Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Melhor álbum de música popular brasileira

Mil Coisas Invisíveis - Tim Bernardes

- Tim Bernardes Vem Doce - Vanessa da Mata

- Vanessa da Mata D - Djavan

- Djavan Serotonina - João Donato

Daramô - Tiago Iorc

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

TecnoShow - Gaby Amarantos

Portuguesa - Carminho

- Carminho Raiz - João Gomes

- João Gomes Elba Ramalho no maior São João do mundo - Elba Ramalho

- Elba Ramalho Do amanhã nada sei - Almir Sater

- Almir Sater Erva Doce - Gabriel Sater

Melhor álbum de samba/pagode

Negra Ópera - Martinho Da Vila

Resenha Do Mumu - Mumuzinho

- Mumuzinho Desse Jeito - Maria Rita

- Maria Rita Sambasá - Roberta Sá

- Roberta Sá Meu nome é Thiago André (Ao Vivo) - Thiaguinho

Melhor álbum de música sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque - Chitãozinho & Xororó

- Chitãozinho & Xororó Daniel 40 Anos celebra João Paulo & Daniel - Daniel

- Daniel É Simples Assim (Ao Vivo) - Jorge & Mateus

- Jorge & Mateus Decretos Reais - Marília Mendonça

Raiz - Lauana Prado

Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa

Não me espere na estação - Lô Borges

- Lô Borges Jardineiros - Planet Hemp

Meu Esquema - Rachel Reis

- Rachel Reis Habilidades Extraordinárias - Tulipa Ruiz

- Tulipa Ruiz Olho Furta-Cor - Titãs

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

Bryan Behr ao vivo em São Paulo - Bryan Behr

- Bryan Behr Em nome da Estrela - Xênia França

Hodari - Hodari

- Hodari Quintal - Melim

- Melim As Palavras, Vol. 1 & 2 - Rubel

Gravação do ano

No es que te extrañe - Christina Aguilera

- Christina Aguilera Carretera y manta - Pablo Alborán

- Pablo Alborán Déjame llorarte - Paula Arenas y Jesús Navarro

- Paula Arenas y Jesús Navarro Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

- Bizarrap y Shakira Si tú me quieres - Fonseca y Juan Luis Guerra

- Fonseca y Juan Luis Guerra Mientras me curo del cora - Karol G

- Karol G De todas las flores - Natalia Lafourcade

Ojos marrones - Lasso

- Lasso La fórmula - Maluma y Marc Anthony

- Maluma y Marc Anthony Despechá - Rosalía

- Rosalía Correcaminos - Alejandro Sanz y Danny Ocean

Álbum do ano

La cu4rta hoja - Pablo Alborán

- Pablo Alborán A ciegas - Paula Arenas

- Paula Arenas De adentro pa afuera - Camilo

- Camilo Décimo cuarto - Andrés Cepeda

- Andrés Cepeda Vida cotidiana - Juanes

- Juanes Mañana será bonito - Karol G

De todas las flores - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade Play - Ricky Martín

- Ricky Martín Eadda9223 - Fito Páez

- Fito Páez Escalona nunca se había grabado así - Carlos Vives

Melhor Álbum Tropical Tradicional

Tierra, Songs By Cuban Women , Estrella Acosta

, Estrella Acosta Y Sigo Pa’lante , El Septeto Santiaguero

, El Septeto Santiaguero Tour Sinfónico En Vivo Auditorio Nacional , La Sonora Santanera

, La Sonora Santanera Danzoneando (En Vivo Desde Matanzas) , Orquesta Failde

, Orquesta Failde Vida , Omara Portuondo

En Tiempo De Son… Homenaje A Las Canciones De: Jorge Luis Piloto, Septeto Acarey De Reynier Pérez

Melhor Álbum Tropical Contemporâneo

Contigo , Mike Bahía

, Mike Bahía 5:10 am , Luis Fernando Borjas

Intruso , Silvestre Dangond

, Silvestre Dangond 24/ 7, Gusi

7, Gusi Otro Color, Ilegales

Melhor Álbum Folclórico

Epifanías , Susana Baca

, Susana Baca Aguajes De Mar y Manglar , Cantares Del Pacífico

, Cantares Del Pacífico Camino Al Sol , Vicente García

Mamá Cumbé , Tato Marenco

, Tato Marenco El Trébol Agorero, Homenaje A Luis Antonio Calvo , Quinteto Leopoldo Federico

, Quinteto Leopoldo Federico Ayvu, Tierra Adentro

Melhor Álbum Cristão (em português)

30 Anos – Vol 1 , Aline Barros

, Aline Barros Novo Tempo , Casa Worship

, Casa Worship Único , Fernandinho

, Fernandinho Preto No Branco Vertical , Preto No Branco

, Preto No Branco Nós, Eli Soares

Melhor Álbum Cristão (em espanhol)

Fuego & Poder (Live) , Barak

, Barak Vida , Alex Campos

, Alex Campos El Vallenato Se Hizo En El Cielo , Gilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez

, Gilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez Hazme Caminar , Jesús Israel

, Jesús Israel El Cielo Aún Espera , Jesús Adrian Romero

, Jesús Adrian Romero Lo Que Vemos, Marcos Vidal

Melhor Álbum de Música Alternativa

Martínez , Cabra

, Cabra Nacarile , iLe

, iLe Bolero Apocalíptico , Monsieur Periné

Mesa Dulce , Dante Spinetta

, Dante Spinetta Reputa, Zahara

Produtor do Ano

Edgar Barrera

Bizarrap

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Julio Reyes Copello

Marcos Sánchez

Melhor álbum vocal pop

La Cu4arta Hoja - Pablo Alborán

- Pablo Alborán Beautiful Humans Vol.1 - Alemor

Vol.1 - Alemor De Adentro Pa Afuera - Camilo

- Camilo La Neta - Pedro Capó

- Pedro Capó Tu Historia - Julieta Venegas

Melhor canção pop

5:24 - Camilo

- Camilo Bailo Pa Ti - Monsieur Periné

- Monsieur Periné Contigo - Sebastian Yatra & Pablo Alborán

- Sebastian Yatra & Pablo Alborán Déjame Llorarte - Paula Arenas & Jesús Navarro

- Paula Arenas & Jesús Navarro Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

Compositor do ano

Edgar Barrera

Kevyn Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Melhor álbum instrumental

Tres - Renesito Avich

- Renesito Avich Choro Negro - Cristovão Bastos e Mauro Senise

- Cristovão Bastos e Mauro Senise Brooklyn-Cumana - Jorge Glem y Sam Reider

- Jorge Glem y Sam Reider The Chick Corea Symphony Tribute. Ritmo - Adda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla

- Adda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla Made In Miami - Camilo Valencia & Richard Bravo

Romance Al Campesino Porteño - Miguel Zenón, José A. Zayas Cabán, Ryan Smith & Casey Rafn

Canção do ano

Acróstico - Shakira

- Shakira Amigos - Pablo Alborán y María Becerra

- Pablo Alborán y María Becerra De todas las flores - Natalia Lafourcade

- Natalia Lafourcade Ella baila sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

- Eslabón Armado y Peso Pluma NASA - Camilo &yAlejandro Sanz

- Camilo &yAlejandro Sanz Ojos marrones - Lasso

- Lasso Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

Si tú me quieres - Fonseca y Juan Luis Guerra

- Fonseca y Juan Luis Guerra TQG - Karol G y Shakira

- Karol G y Shakira Un x100to - Grupo Frontera con Bad Bunny

Melhor álbum vocal pop tradicional

A Ciegas - Paula Arenas

- Paula Arenas Que Me Duela - Camilú

- Camilú Décimo Cuarto - Andrés Cepeda

Placeres y Pecados - Vanesa Martín

Melhor canção alternativa

Aleros/Pompeii - La Vida Boheme

- La Vida Boheme ANASTASIA - Cami

- Cami Cicatriz Radiante - El David Aguilar

- El David Aguilar El Lado Oscuro Del Corazón - Dante Spinetta

Traguito - iLe & Mon Laferte

Melhor canção de rock

Depredadores - De La Tierra

- De La Tierra El Piso Es Lava - Todo Aparenta Normal y An Espil & Evlay

- Todo Aparenta Normal y An Espil & Evlay Gris - Juanes

- Juanes Leche de Tigre - Diamante Eléctrico y Adrián Quesada

Los Perros - Arde Bogotá, compositor - Arde Bogotá

Melhor álbum de rock

Íntimo Extremo - 30 Años - A.N.I.M.A.L

- A.N.I.M.A.L Cowboys De La A3 - Arde Bogotá

- Arde Bogotá De La Tierra III - De La Tierra

- De La Tierra Dopelganga - Eruca Sativa

- Eruca Sativa Sólo D’ Lira - Molotov

Pessoa do Ano

Laura Pausini

Melhor álbum de música urbana

Xtassy - Akapellah

- Akapellah Saturno - Rauw Alejandro

- Rauw Alejandro 3Men2 Kbrn - Eladio Carrion

- Eladio Carrion Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum - Feid

- Feid Mañana Será Bonito - Karol

Alma - Nicki Nicole

Melhor música urbana

Automatico - Maria Becerra , compositores (Maria Becerra)

Maria Becerra compositores (Maria Becerra) La Jumpa - Bad Bunny & Austin Santos, compositores (Arcangel & Bad Bunny)

Bad Bunny & Austin Santos, compositores (Arcangel & Bad Bunny) Mi Mejor Canción - Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovan Martinez & Eric Perez Rovira, compositores (Gocho & Farruko)

- Nelson Onell Diaz, Farruko, Gocho, Franklin Jovan Martinez & Eric Perez Rovira, compositores (Gocho & Farruko) Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Santiago Alvarado, Bizarrap & Quevedo, compositores (Bizarrap Featuring Quevedo)

TQG - Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G & Shakira) del álbum Mañana Será Bonito

- Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira, compositores (Karol G & Shakira) del álbum Mañana Será Bonito Yandel 150 - Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas imenez & Yandel, compositores (Yandel & Feid)

Melhor interpretação de reggaeton

Automático - Maria Becerra

- Maria Becerra La Receta - Tego Calderon

Feliz Cumpleaños Ferxxo - Feid

- Feid Gatúbela - Karol G & Maldy

- Karol G & Maldy Hey Mor - Ozuna & Feid

Melhor canção de rap/hip hop

Autodidacta - Mauro De Tommaso & Nohelys Jimenez, compositor (J Noa)

- Mauro De Tommaso & Nohelys Jimenez, compositor (J Noa) Coco Chanel - Bad Bunny & Eladio Carrion, compositores (Eladio Carrion & Bad Bunny)

Dispara *** - Santiago Alvarado, Milo J, Nicki Nicole & Santiago Ruiz, compositores (Nicki Nicole Featuring Milo J)

- Santiago Alvarado, Milo J, Nicki Nicole & Santiago Ruiz, compositores (Nicki Nicole Featuring Milo J) Le Pido A Dios - Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada, compositores (Feid & Dj Premier) de Sixdo

- Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada, compositores (Feid & Dj Premier) de Sixdo Pá Ganá - Akapellah, compositor (Akapellah)

- Akapellah, compositor (Akapellah) Pregúntale A Tu Papá Por Mi - Vico C, compositor (Vico C)

Melhor fusão/performance urbana

La Jumpa - Arcangel Featuring Bad Bunny

- Arcangel Featuring Bad Bunny Ojalá - Maria Becerra

- Maria Becerra Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap & Quevedo

- Bizarrap & Quevedo TQG - Karol G & Shakira

Yandel 150 - Yandel & Feid

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

Leandro Díaz Special Edition - Silvestre Dangond

- Silvestre Dangond El Favor De Dios - Ana Del Castillo

- Ana Del Castillo Cumbia Del Corazón - Los Ángeles Azules

- Los Ángeles Azules Hombre Absurdo - Gregorio Uribe

- Gregorio Uribe Escalona Nunca Se Había Grabado Así - Carlos Vives

Melhor videoclipe em versão longa

Camilo - El Primer Tour De Mi Vida

Donde Machi - Album Completo

Fanm Zetwal - Una Historia De Vida y Milagros

Universo K23 - Kenia Os

- Kenia Os Patria y Vida: The Power Of Music

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

Podcast/Pedra Memória , Kayode; Gabriel Avelar & Beto Galloni, diretores; Hugo Castelo Branco, Bruna Fernandes, André Cozman Ganut, Kozmos, Paladino, Regis Ramos & Yalla Rec, produtores

, Kayode; Gabriel Avelar & Beto Galloni, diretores; Hugo Castelo Branco, Bruna Fernandes, André Cozman Ganut, Kozmos, Paladino, Regis Ramos & Yalla Rec, produtores Fixação , Luthuly Featuring Nave; Pedro Fiorillo & Jesus Mendes, diretores; Alcino Algarrao, Alcino Araujo, Ricardo Estevam, Paulo Miguez & Pamela Taby, produtores

, Luthuly Featuring Nave; Pedro Fiorillo & Jesus Mendes, diretores; Alcino Algarrao, Alcino Araujo, Ricardo Estevam, Paulo Miguez & Pamela Taby, produtores Estás Buenísimo , Nathy Peluso; Félix Bollaín & Rogelio González, diretores; María Rubio, produtora

No Quiero Ser Un Cantante , Sen Senra; Torso, diretor; Cap Dept, produtor

, Sen Senra; Torso, diretor; Cap Dept, produtor Descartable, Wos; Tomas Curland & Rafael Nir, diretores; Mariano Jaureguiberry, Abril Neistadt, Rafael Nir & Diego Ríos, produtores

Melhor álbum de merengue e/ou bachata

Cuatro26 - Manny Cruz

- Manny Cruz Road Trip - Manny Manuel

- Manny Manuel Trópico, Vol. 2 - Pavel Núñez

- Pavel Núñez Fórmula, Vol. 3 - Romeo Santos

A Mi Manera - Sergio Vargas

Melhor álbum de salsa

Catársis - Daniela Darcourt

- Daniela Darcourt Voy A Ti - Luis Figueroa

- Luis Figueroa Cambios - Willy García

- Willy García Niche Sinfónico - Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia

Tierra y Libertad - Plena79 Salsa Orchestra & Alain Pérez y Jeremy Bosch

- Plena79 Salsa Orchestra & Alain Pérez y Jeremy Bosch Debut y Segunda Tanda (Deluxe) - Gilberto Santa Rosa

Melhor novo artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø

Melhor canção tropical

Ambulancia - Camilo y Camila Cabello

- Camilo y Camila Cabello Día De Luz [80 Aniversario] - Pablo Milanés & Juanes

- Pablo Milanés & Juanes El Merengue - Marshmello & Manuel Turizo

- Marshmello & Manuel Turizo La Fórmula - Maluma y Marc Anthony

- Maluma y Marc Anthony Que Me Quedes Tú - Techy Fatule

- Techy Fatule Si Tú Me Quieres - Fonseca & Juan Luis Guerra

Melhor álbum de jazz latino/jazz

Unánime - Roxana Amed

- Roxana Amed Flying Chicken - Hamilton De Holanda Featuring Thiago Rabello & Salomão Soares

- Hamilton De Holanda Featuring Thiago Rabello & Salomão Soares Bembé - Iván ‘Melon’ Lewis & The Cuban Swing Express

- Iván ‘Melon’ Lewis & The Cuban Swing Express Semblanzas - William Maestre Big Band

- William Maestre Big Band I Missed You Too! - Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (Reunión Sexteto)

Melhor álbum de cantor e compositor

Nueve - Santiago Cruz

- Santiago Cruz Los Mejores Años - Joaquina

- Joaquina De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

Tierra De Promesas - Maréh

- Maréh El Equilibrista - Juan Carlos Pérez Soto

Melhor cantor e compositor

De Todas Las Flores - Natalia Lafourcade

La Raíz - Valeria Castro

- Valeria Castro 1.200 Kilómetros - Santiago Cruz, compositor (Santiago Cruz)/ de Nueve

- Santiago Cruz, compositor (Santiago Cruz)/ de Nueve Si Me Matan - Silvana Estrada, compositor (Silvana Estrada) de Abrazo

- Silvana Estrada, compositor (Silvana Estrada) de Abrazo Tu Historia, La Mía y La Verdad - Juan Carlos Pérez Soto, compositor (Juan Carlos Pérez Soto) de El Equilibrista

Melhor álbum de música do norte

Aclarando La Mente - Joss Favela

- Joss Favela Family & Friends - La Abuela Irma Silva

- La Abuela Irma Silva Fuera De Serie - La Energía Norteña

- La Energía Norteña Colmillo De Leche - Carin León

Hay Niveles (Deluxe) - Los Rieleros Del Norte

Melhor álbum de música ranchera/mariachi

Se Canta Con El Corazón (Deluxe) - Majo Aguilar

- Majo Aguilar Bordado A Mano - Ana Bárbara

- Ana Bárbara Sólo Muere Si Se Olvida - Adriel Favela

- Adriel Favela Herederos - Mariachi Herencia De México

- Mariachi Herencia De México Forajido EP2 - Christian Nodal

Melhor canção regional mexicana

Aclarando La Mente - Joss Favela

- Joss Favela Alaska - Camilo y Grupo Firme

- Camilo y Grupo Firme Ella Baila Sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

- Eslabón Armado y Peso Pluma La Siguiente - Kany García y Christian Nodal

- Kany García y Christian Nodal Un X100to - Grupo Frontera y Bad Bunny

Melhor álbum de música de banda

De Hoy En Adelante - Que Te Vaya Bien Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Hecho En México...Mágico - Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

- Banda El Recodo De Cruz Lizárraga Punto y Aparte - Banda MS de Sergio Lizárraga

- Banda MS de Sergio Lizárraga Una Copa Por Cada Reina (Deluxe) - Nathan Galante

- Nathan Galante 1500 Pedas - La Adictiva

- La Adictiva Prefiero Estar Contigo (Deluxe) - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Melhor álbum de pop/rock

El Diablo En El Cuerpo - Alex Anwandter

- Alex Anwandter Trinchera Avanzada - Babasonicos

- Babasonicos El Hombrecito Del Mar - León Gieco

- León Gieco Vida Cotidiana - Juanes

Tripolar - Usted Señálemelo

- Usted Señálemelo Despídeme De Todxs - Juan Pablo Vega

Melhor canção Pop/Rock