Grammy Latino 2023: Saiba como assistir e veja quais brasileiros estão indicados

O Grammy Latino 2023 ocorre nesta quinta-feira, 16, em Sevilha, na Espanha, com apresentação de Danna Paola, Roselyn Sánchez, Paz Vega e Sebástian Yatra. O evento será transmitido no Globoplay, com sinal aberto para não assinantes, e pelo canal BIS, a partir das 21h30.

Artistas brasileiros como Anitta, Criolo e Tiago Iorc estão artistas que entregarão prêmios na cerimônia. Já Iza está entre as atrações da noite, ao lado de nomes como Carin León, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro e Christian Nodal.

Anitta já chegou ao tapete vermelho do Grammy Latino 2023. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP /

Antes da cerimônia oficial, ocorreu um pré-evento, já com a entrega de alguns prêmios, que foi sendo transmitido, em espanhol, pelo Youtube do Grammy. Martinho da Vila e Gaby Amarantos já estão entre os vencedores.

Nenhum brasileiro está concorrendo nas categorias principais - Gravação do Ano, Música do Ano, Álbum do Ano. A cantora pernambucana Natascha Falcão, contudo, disputa a categoria de Artista Revelação.

Os artistas nacionais aparecem em maior peso nas categorias divididas por gênero musical e, claro, naquelas que são especificas para a música em língua portuguesa.

Veja a lista de brasileiros indicados:

Artista Revelação

Natascha Falcão

Melhor Canção de Rock

Depredadores - Andrés Giménez & Andreas Kisser

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

Fixação - Luthuly & Nave

Melhor Álbum Instrumental

Choro Negro - Cristovão Bastos e Mauro Senise

Melhor Álbum De Pop Contemporâneo Em Língua Portuguesa

Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo – Bryan Behr

Em Nome da Estrela – Xênia França

Hodari – Hodari

Quintal – Melim

As Palavras, Vol. 1 & 2 – Rubel

Melhor Álbum De Rock Ou De Música Alternativa Em Língua Portuguesa

Não Me Espere Na Estação – Lô Borges

Jardineiros – Planet Hemp

Meu Esquema – Rachel Reis

Habilidades Extraordinárias – Tulipa Ruiz

Olho Furta-Cor – Titãs

Melhor Interpretação Urbana Em Língua Portuguesa

Da Favela Pro Asfalto – Àttøøxxá & Carlinhos Brown

Aviso De Amigo – GIULIA BE

Fé – Iza

Distopia – Planet Hemp Featuring Criolo

Good Vibe – Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Melhor Álbum De Samba/Pagode

Negra Ópera – Martinho Da Vila - VENCEDOR

Resenha Do Mumu – Mumuzinho

Desse Jeito – Maria Rita

Sambasá – Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo) – Thiaguinho

Melhor Álbum De Música Popular Brasileira

Mil Coisas Invisíveis – Tim Bernardes

Vem Doce – Vanessa da Mata

D – Djavan

Serotonina – João Donato

Daramô – Tiago Iorc

Melhor Álbum De Música Sertaneja

Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque – Chitãozinho & Xororó

Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel – Daniel

É Simples Assim (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

Decretos Reais – Marília Mendonça

Raiz – Lauana Prado

Melhor Álbum De Música De Raízes Em Língua Portuguesa

TecnoShow – Gaby Amarantos - VENCEDORA

Portuguesa – Carminho

Raiz – João Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do Mundo – Elba Ramalho

Do Amanha Nada Sei – Almir Sater

Erva Doce – Gabriel Sater

Melhor Canção Em Língua Portuguesa

Algoritmo Íntimo – Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier

Do Acaso – Ronaldo Bastos & Chico César

Num Mundo De Paz – Djavan

Que Tal um Samba? Chico Buarque

Tudo O Que A Fé Pode Tocar – Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor Álbum De Música Cristã (Língua Portuguesa)